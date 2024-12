Geras jūsų šuns savijautos atspindys yra jo kailio būklė. Sodrus ir šilkinis kailis – efektyvaus maitinimo ženklas. Išmanioji ROYAL CANIN® Coat Care Loaf (pašteto) formulė maitina jūsų šuns odą ir kailį iš vidaus, todėl jūsų šuo ne tik atrodys geriau, bet ir jausis puikiai. Šis maistas praturtintas riebiosiomis rūgštimis Omega 3 ir 6, taip pat GLA turtingu agurklių aliejumi. Šios maistinės medžiagos padeda maitinti jūsų šuns odą ir kailį. Be to, melanino pirmtakai tirozinas ir fenilalaninas taip pat yra įtraukti į išskirtinę ROYAL CANIN® Coat Care Loaf (pašteto) formulę. Šios maistinės medžiagos sustiprina jūsų šuns kailio spalvą. ROYAL CANIN® Coat Care Loaf (paštetas) tinka visų dydžių šunims, turintiems išblukusį ir šiurkštų kailį. Dešimtmečius trukę pažangūs moksliniai šunų mitybos tyrimai pasitarnavo gaminant šį maistą, kuris maitina ir jūsų šuns kailį! Be šio skanaus pašteto, mūsų Coat Care mitybos programa taip pat yra ir traškios granulės. Abi yra maistingos ir puikiai papildo viena kitą. Kodėl gi nepabandžius pašteto kaip gardaus granulių užpilo?