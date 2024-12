Odos sudirginimas yra svarbiausia priežastis, dėl kurios šunys vedami pas veterinarą. Odos jautrumas ir per didelis subraižymas gali pakenkti jūsų šuns odai ir netgi sukelti infekciją. Odos jautrumą gali sušvelninti dieta, kurioje yra palaikančių maistinių medžiagų. ROYAL CANIN® „Dermacomfort paštetas“ praturtintas Omega 3 ir 6 riebiosiomis rūgštimis, kurios padeda nuraminti ir apsaugoti jūsų šuns odą, taip pat daro ją mažiau jautrią aplinkos dirgikliams. Atrinkti baltymų šaltiniai, įtraukti į „ROYAL CANIN® Dermacomfort Loaf (paštetą)“, padeda sumažinti netoleravimo riziką. Šiame skaniame recepte gausu kruopščiai atrinktų mažai alergeninių baltymų, kurie buvo parinkti tik tam, kad atitiktų jūsų šuns poreikius. Be to, rūpinimasis savo šunimi, šeriant aukštos kokybės maistinėmis medžiagomis, padeda ne tik prižiūrėti jautrią odą, bet ir išlaikyti sveiką kailį „ROYAL CANIN® Dermacomfort" paštetas tinka bet kokio dydžio šunims. Be šio gardžiojo pašaro, mūsų „Dermacomfort“ mitybos programą taip pat galima įsigyti kaip sausą maistą. Jie abu yra subalansuoti ir puikiai papildo vienas kitą. Kodėl neišbandžius pašteto kaip skanaus priedo prie sauso maisto?