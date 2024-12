Virškinimo diskomfortas nėra malonus reikalas šuniui. Dieta, kurioje yra aukštos kokybės maistinių medžiagų, ne tik padidina jūsų šuns žarnyno komfortą, bet ir pagerina jo bendrą savijautą. ROYAL CANIN® Digestive Care konservai tinka bet kokio dydžio šunims. Išbandytas „Royal Canin “ veislynuose, „ROYAL CANIN® Digestive Care Loaf (pašteto)“ sudėtyje yra lengvai virškinamų baltymų, taip pat prebiotikų ir skaidulų mišinio, skirto subalansuotai žarnyno florai - galiausiai padėti skatinti optimalią išmatų kokybę. „Royal Canin“ labai rimtai žiūri į baltymus, todėl mes naudojame tik aukščiausios kokybės baltymus, pritaikytus tiksliai jūsų šuns poreikiams. „ROYAL CANIN® Digestive Care Loaf (pašteto)“ maisto sudėtyje yra virškinamų baltymų, vadinamų L.I.P, taip pat daugybės prebiotikų, skirtų sveikai žarnyno florai. Be to, tikslus tirpių ir netirpių skaidulų balansas yra įtrauktas į ROYAL CANIN® Digestive Care maistą, siekiant padėti apriboti fermentaciją ir palaikyti sveiką žarnyno peristaltiką. Be šio gardžiausio patiekalo, mūsų „Digestive Care“ mitybos programą taip pat galima įsigyti kaip traškias granules. Jie abu yra subalansuoti ir puikiai papildo vienas kitą. Kodėl neišbandžius pašteto kaip skanaus priedo prie sauso maisto?