Prancūzų buldogas yra mažo dydžio veislė, turinti daug raumenų, kompaktišką struktūrą ir tvirtus kaulus. Šie galingi šunys paprastai yra budrūs, aktyvūs ir protingi. Tinka vyresniems nei 12 mėnesių prancūzų buldogams, ROYAL CANIN® specialiai sukurtas atsižvelgiant į visus jūsų suaugusio šuns mitybos poreikius. Norint išlaikyti galingus raumenis, prancūzų buldogui reikia reguliariai mankštintis. Trumpesni kasdieniai pasivaikščiojimai geriau palaiko kaulus ir sąnarius, nei per daug bėgiojant ar šokinėjant. Mityba taip pat yra būtina norint efektyviai palaikyti raumenų masę, todėl „ROYAL CANIN® French Bulldog Adult“ turi L-karnitino ir optimalų baltymų kiekį. „ROYAL CANIN® French Bulldog Adult“ taip pat turi specifinių maistinių medžiagų, įskaitant specifinį kompleksą ir EPR bei DHR, kad padėtų išlaikyti jūsų prancūzų buldogo odos ir skiriamojo kailio sveikatą. Be to, "ROYAL CANIN® French Bulldog Adult“ padeda palaikyti optimalią virškinimo sveikatą, nes padeda palaikyti gerą žarnyno floros pusiausvyrą. Tai galiausiai padeda sumažinti per didelį vidurių pūtimą ir sumažina jo išmatų kvapą.