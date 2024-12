Tinka šuniukams iki 12 mėnesių, "ROYAL CANIN® FRENCH BULLDOG Puppy" yra specialiai sukurtas atsižvelgiant į visus jūsų augančio šuniuko mitybos poreikius. Patentuoto antioksidantų komplekso, įskaitant vitaminą E, dėka ROYAL CANIN® FRENCH BULLDOG Puppy palaiko natūralią šuniuko apsaugą, tuo tarpu palaipsniui formuojasi jo imuninė sistema.„ROYAL CANIN® FRENCH BULLDOG Puppy“ turi maistinių medžiagų su labai aukštos kokybės baltymais (L.I.P.), specialiai parinktais dėl jų aukšto virškinimo. Jame taip pat yra labai naudingų prebiotikų. Šių maistinių medžiagų derinys padeda palaikyti gerą virškinimo sveikatą. Be to, ši išskirtinė formulė taip pat padeda palaikyti jūsų šuns odos barjerą - tai galiausiai prisideda prie geros jūsų šuns odos sveikatos palaikymo."ROYAL CANIN® FRENCH BULLDOG Puppy" prancūzų buldogo šuniuko granulė skirta išskirtinai jūsų prancūzų buldogo šuniukui. Kadangi ši veislė turi brachicefalinį žandikaulį, granulių forma ir dydis yra specialiai pritaikytos, kad jūsų šuniukui būtų lengviau jas pasiimti. Be to,granulės tekstūra skatina jūsų šuniuką kramtyti prieš nuryjant.