Tinka 15 mėnesių ir vyresniems vokiečių aviganiams, "ROYAL CANIN® GERMAN SHEPHERD Adult" yra specialiai sukurtas atsižvelgiant į visus jūsų suaugusio šuns mitybos poreikius. "ROYAL CANIN® GERMAN SHEPHERD Adult": padeda palaikyti optimalią virškinimo sveikatą. Taip yra dėl to, kad buvo įtrauktas labai lengvai virškinami L.I.P. baltymai ir tam tikrų skaidulų pasirinkimas, kurie riboja žarnyno fermentaciją ir kartu padeda palaikyti gerą žarnyno floros pusiausvyrą. "ROYAL CANIN® GERMAN SHEPHERD Adult" padeda palaikyti odos barjerinį vaidmenį specifiniu kompleksu. Jame taip pat yra omega-3 riebalų rūgščių EPR ir DHR. Šios maistinės medžiagos padeda puoselėti ir palaikyti sveiką jūsų šuns odą ir kailį. Vokiečių aviganis yra žinomas dėl savo gyvybingo temperamento ir aukšto aktyvumo lygio. Tai reiškia, kad dieta, kurioje yra maistinių medžiagų, palaikančių sąnarių sveikatą, gali padėti palaikyti aukštą šios veislės aktyvumą. Dėl šios priežasties "ROYAL CANIN® GERMAN SHEPHERD Adult" yra praturtintas specifinėmis maistinėmis medžiagomis, kad padėtų palaikyti sveikus kaulus ir sąnarius. Be to, ši formulė taip pat padeda išlaikyti sveiką svorį.