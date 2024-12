Labai didelių veislių šunys gali sverti iki 100 kg, todėl svarbu, kad jų racionas suteiktų jiems reikalingą maistą, kad būtų palaikomas jų dydis ir sąnariai, taip pat bendra jų sveikata. Štai kodėl „ROYAL CANIN® Giant Adult“ yra tinkamas suaugusiems šunims, sveriantiems nuo 45 kg ir daugiau, ir yra specialiai sukurtas atsižvelgiant į milžiniškų šunų mitybos poreikius. Dėl jūsų šuns dydžio svarbu, kad jis gautų naudingų maistinių medžiagų, kurios prisideda ir palaiko sveikus kaulus ir sąnarius, kad jis galėtų efektyviai išlaikyti savo kūno svorį. Štai kodėl „ROYAL CANIN® Giant Adult“ maiste yra gliukozamino ir chondroitino, kuris palaiko jūsų šuns raumenų, kremzlių ir kaulų sveikatą. Tinkamas jūsų šuns svorio valdymas yra gyvybiškai svarbus siekiant išvengti nepageidaujamo perteklinio svorio. Būdamas milžiniškos veislės šuo, jūsų šuo jau nešioja nemažą svorį - todėl be to, kad mityba yra labai maistinga, jūsų šuo turi reguliariai ir pakankamai mankštintis, kad galėtų palaikyti sveiką svorį. ROYAL CANIN® Giant Adult maistas yra paruoštas naudojant išskirtinį ir subalansuotą antioksidantų (tokių kaip vitaminai A, E ir C) kompleksą, kuris padeda neutralizuoti laisvųjų radikalų, kurie gali turėti jūsų šuns ląstelėms, poveikį. Amino rūgštys, tokios kaip taurinas ir L-karnitinas, taip pat yra įtraukti į „ROYAL CANIN® Giant“ suaugusiųjų maistą, jie padeda palaikyti jūsų šuns kraujotakos funkciją ir širdies sveikatą. ROYAL CANIN® mes esame pasiryžę tiekti mitybos sprendimus jūsų augintinio poreikiams patenkinti. Visiems mūsų gaminiams atliekamas išsamus kokybės kontrolės procesas, siekiant užtikrinti optimalią maisto kokybę, taip pat tiekimą pagal jūsų šuns mitybos reikalavimus ir gyvenimo būdą. Tai reiškia, kad kai jūsų šuo valgo ROYAL CANIN® Giant Adult, jis gauna visavertę ir subalansuotą mitybą.