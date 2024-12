JUNIOR - GIANT

ROYAL CANIN® Giant Junior yra specialiai sukurta siekiant patenkinti milžiniškų veislių „paauglių“ šunų mitybos poreikius. Ši formulė tinka jaunesniems šunims nuo 8 iki 18/24 mėnesių, kurie turėtų pasiekti 45+ kg suaugusiojo svorio. Šioje specialiai pritaikytoje dietoje yra maistinių medžiagų, reikalingų jūsų milžiniškos veislės jaunesnio šuns antrajam augimo periodui. ROYAL CANIN® Giant Junior sudėtyje yra pritaikyto baltymų kiekio, kuris padeda palaikyti raumenų vystymąsi nuo 8 iki 18/24 mėnesių amžiaus. Jame taip pat yra maistinių medžiagų, tokių kaip vitaminas C ir E, kurie, kaip įrodyta, palaiko sveikos šuniuko imuninės sistemos vystymąsi. Itin dideli šunys turi jautrią virškinimo sistemą. Naudingų prebiotikų (tokių kaip FOS, MOS ir runkelių minkštimas) ir gerai virškinamų baltymų derinys padeda palaikyti sveiką žarnyno mikrobiotos (žarnyno floros) pusiausvyrą, kad būtų užtikrintas geras virškinimas. Be to, formulėje yra tikslūs mineralų, įskaitant kalcį ir fosforą, kiekiai, skatinantys stiprių, greitai augančių kaulų vystymąsi. ROYAL CANIN® Giant Junior granulės taip pat buvo sukurtos taip, kad paskatintų lėtesnį nurijimą. Tai svarbu, nes milžiniškų veislių šunys turėtų valgyti lėtai, kad sumažintų skrandžio sukimosi riziką. Kai jūsų milžiniškos veislės šuniui sukanka 18–24 mėnesių, jiems reikės dietos, kuri būtų specialiai pritaikyta jų suaugusiųjų mitybos poreikiams patenkinti. Šiame etape galite pakeisti juos į ROYAL CANIN® Giant Adult.