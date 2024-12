Odos sudirgimas yra svarbiausia priežastis, dėl kurios šunys vedami pas veterinarus. Galite prižiūrėti savo šunį maitindami jį aukštos kokybės maistinėmis medžiagomis, kurios yra specialiai sukalibruotos, kad prižiūrėtų ir nuramintų jautrią odą. Odos jautrumas dažnai sukelia per didelį subraižymą, kuris gali dar labiau pakenkti jūsų šuns odai ir netgi sukelti infekciją. „ROYAL CANIN® Maxi Dermacomfort“ yra maksimaliai sukurtas taip, kad palaikytų sveiką odą ir kailį. Praturtintas Omega 3 ir 6 riebiosiomis rūgštimis, šis maistas padeda nuraminti odą, todėl ji tampa mažiau jautri dirgikliams, kurie gali būti jūsų šuns aplinkoje. Be to, šios maistinės medžiagos taip pat padeda išlaikyti gerą jūsų šuns kailiuko sveikatą. Tinka šunims, sveriantiems nuo 26 kg iki 44 kg, „ROYAL CANIN® Dermacomfort Maxi“ sudėtyje maistinių medžiagų subalansuotų didelių veislių šunims. Mes labai rimtai žiūrime į baltymus, todėl naudojame tik aukščiausią kokybę ir pritaikome baltymų tipą, kad atitiktų konkrečius jūsų šuns poreikius. Mūsų „Dermacomfort“ mitybos programą sudaro du komponentai: traški granulė ir skanus paštetas maišelyje. Jie abu yra maistingi ir puikiai papildo vienas kitą. Kodėl neišbandžius pašteto kaip skanaus užpilo ant granulių? Netikėkite mūsų žodžiais ir išbanykite patys! 91% savininkų buvo patenkinti šiuo produktu jau po 2 mėnesių nuolatinio naudojimo. Tai reiškia, kad ROYAL CANIN® Dermacomfort Mini rezultatai yra įrodyta sėkmė.