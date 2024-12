MAXI JOINT CARE

Patogumas sąnariams palengvina judėjimą, o tai yra aktyvaus gyvenimo ir geresnės formos raktas. Dideli šunys – ypač aktyvūs – gali patirti papildomą apkrovą sąnariams, dėl to šuo gali jaustis nepatogiai ir sulėtėti.ROYAL CANIN® Joint Care Maxi siūlo jūsų šuniui skanų maistą, kuriame taip pat yra maistinių medžiagų, kurios padeda apsaugoti kaulus ir sąnarius, kad jūsų šuo būtų gyvybingas, mėgtų mankštintis ir mėgautųsi geresne visapusiška forma. Šunų kalba tai reiškia tiesiog smagiau! ROYAL CANIN® Joint Care Maxi tinka šunims, linkusiems į sąnarių jautrumą ir sveriantiems nuo 26 kg iki 44 kg, jame yra sumažintas kalorijų kiekis, kad jūsų šuns sąnariai neneštų perteklinio svorio. Šiandien daugelis naminių gyvūnų kenčia nuo antsvorio, kuris papildomai apkrauna jų sąnarius. Ši formulė padeda jūsų šuniui išlikti "lengvesniems ant letenų". Kolagenas – sąnarių statybinė medžiaga – yra tik viena iš aktyvių maistinių medžiagų šioje formulėje, kuri veikia kremzlę, stiprina jos struktūrą ir medžiagų apykaitą. Be to, mes taip pat pridėjome galingą ląstelių antioksidantą. ROYAL CANIN® Joint Care Maxi granulės yra kruopščiai sukurtos, kad puikiai tilptų tarp didelių jūsų šuns dantų. Esame tikri, kad jūsų šuo mielai valgys savo maistą! Netikėkite mūsų žodžiais ir išbandykite patys! 97% savininkų buvo patenkinti šiuo produktu jau po 28 naudojimo dienų. Tai reiškia, kad ROYAL CANIN® Joint Care Maxi rezultatai yra įrodyta sėkmė.