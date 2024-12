Po sterilizacijos jūsų šuns medžiagų apykaita sulėtėja ir jis gali atrodyti laimingesnis gulėdamas atsipalaidavęs ant sofos, užuot eidamas pasivaikščioti, bet vis tiek gali būti susijaudinęs, kai siūlote maisto. „ROYAL CANIN® Sterilized Mini“, tinkamas suaugusiems šunims, sveriantiems iki 10 kg. Aukštos kokybės maistinės medžiagos tenkina Jūsų šuns alkį. „ROYAL CANIN® Mini Sterilised“ yra optimalus skaidulų derinys, užtikrinantis reguliarų ir sveiką žarnyno peristaltiką. Be to, tai padeda jūsų šuniui jaustis sočiu ir neleidžia užkandžiauti. Ši formulė yra specialiai sukurta su mažiau riebalų turinčiais maisto produktais, kad padėtų jūsų šuniui išvengti sveikatos problemų, atsirandančių priaugant papildomų kilogramų. Be to, Moksliškai įrodyta, kad ROYAL CANIN® Sterilized Mini kalorijų kiekis yra 14% mažesnis nei įprasto suaugusiųjų maisto. Tai reiškia, kad „ROYAL CANIN® Sterilized Mini“ rezultatai yra įrodyta sėkmė. Mūsų sterilizuotoje mitybos programoje yra du komponentai: sausas ėdalas ir skanus paštetas maišelyje. Jie abu yra subalansuoti ir puikiai papildo vienas kitą. Kodėl neišbandžius pašteto kaip skanaus priedo prie sauso maisto?