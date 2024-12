PUPPY - MEDIUM - Chunks in gravy

ROYAL CANIN® Medium Puppy in Gravy yra specialiai sukurta siekiant patenkinti vidutinio dydžio šuniukų mitybos poreikius. Ši formulė tinka 2–12 mėnesių amžiaus šuniukams, kurie turėtų pasiekti 11–25 kg suaugusio svorio. Šioje specialiai pritaikytoje dietoje yra apetitą keliančių gabaliukų padaže, kurių dydis, tekstūra ir skonis puikiai tinka vidutinio dydžio veislių augantiems šuniukams. Šioje formulėje yra maistinių medžiagų, tokių kaip vitaminas C ir E, kurie padeda palaikyti natūralią šuniukų apsaugą, kol jų imuninė sistema vis dar vystosi. Formulė taip pat praturtinta Omega-3 riebalų rūgštimis (tokiomis kaip DHR), kurios, kaip moksliškai įrodyta, padeda palaikyti sveiką šuniukų smegenų vystymąsi. Dėl naudingų prebiotikų ir lengvai virškinamų baltymų derinio ROYAL CANIN® Medium Puppy (Gravy) taip pat padeda palaikyti sveiką žarnyno mikrobiotos (žarnyno floros) pusiausvyrą, kad būtų užtikrintas geras virškinimas. ROYAL CANIN® Medium Puppy in Gravy suteikia jūsų šuniukui teigiamą jutiminį potyrį, palaiko sveiką hidrataciją ir puikiai tinka mišriam šėrimui su ROYAL CANIN® Medium Puppy sausų granulių dieta. Kai šuniukui sukaks 12 mėnesių, jam reikės dietos, kuri būtų specialiai pritaikyta jo, kaip suaugusio šuns, mitybos poreikiams patenkinti. Šiame etape galite pakeisti juos prie ROYAL CANIN® Medium Adult, kurį galima įsigyti kaip sausų granulių dietą arba konservus su šlapiais gabalėliais padaže.