Dėl tam tikrų įvykių jūsų šuo gali prarasti savo rutiną ir patirti stresą; tai gali būti tokie dalykai kaip kelionės automobiliu, nauji šeimos nariai ar persikraustymas. Stresą patiriantis šuo gali netikėtai pasielgti izoliuodamas, pasislėpdamas ar tapdamas neramus. Pritaikius savo šuns mitybą su aukštos kokybės maistinėmis medžiagomis, jis gali sugrįžti į senas ribas. ROYAL CANIN® Relax Care Loaf (paštetas), tinkantis visų dydžių šunims, pasižymi ypač skaniu, visaverčiu maistiniu receptu, kuris yra specialiai sukurtas jūsų šuns gerovei. ROYAL CANIN® Relax Care Loaf (paštetas) yra sudarytas iš natūralios kilmės aktyvių baltymų molekulių, kurios yra gerai virškinamos ir turi raminamąjį poveikį. Ši maistinė medžiaga padeda sumažinti jūsų šuns reakciją į sutrikimus. Siekdami užtikrinti optimalius rezultatus, kiekvieną mėnesį stebime tikslią šios maistinės medžiagos sudėtį, kiekį ir kokybę. Be to, šiame produkte yra 100% kokybiškų baltymų, riebalų, skaidulų, vitaminų ir mineralų, kurių reikia jūsų šuns gerovei visą gyvenimą. Be šio skanaus pašteto, mūsų mitybos programa „Relax Care“ taip pat yra ir traškios granulės. Abu yra maistingi ir puikiai papildo vienas kitą. Kodėl gi nepabandžius pašteto kaip gardaus granulių užpilo?