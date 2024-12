Po sterilizacijos jūsų šuns medžiagų apykaita dažnai sulėtėja. Galite pastebėti, kad jūsų šuo ant sofos yra laimingesnis nei būdamas aktyvus, nors apetitas nesumažėjo. Gerai žinoma, kad subalansuota mityba gali padėti gyvūnams geriau susidoroti su sveikatos problemomis. Dešimtmečiai pažangių mokslinių šunų mitybos tyrimų yra jūsų paslaugoms - tai jūsų sterilizuotų šunų maistas. Tinka bet kokio dydžio šunims, „ROYAL CANIN® Sterilised konservai“ yra su specialiai pritaikytomis aktyvioms maistinėms medžiagoms, kurios padeda patenkinti jūsų šuns alkį, tuo pačiu išlaikant jį ir aktyvų. Skaniame „ROYAL CANIN® Sterilised konservų“ recepte yra daug lengvai virškinamų baltymų, specialiai pritaikytų jūsų šuns poreikiams. Šiame maiste esantys baltymai padeda jūsų šuniui palaikyti raumenų masę, kartu sumažindami kalorijų ir riebalų suvartojimą. Be to, ROYAL CANIN® Sterilised konservuose yra nedidelis riebalų kiekis ir optimalus maistinių skaidulų derinys, padedantis jūsų šuniui išlaikyti idealų svorį, kartu padedantis jaustis sočiam. Be šio gardžiojo pašteto, mūsų sterilizuota mitybos programa taip pat prieinama kaip traškios granulės. Abi tekstūros yra subalansuotos ir puikiai papildo viena kitą. Kodėl neišbandžius Sterilised pašteto ( konservų) kaip skanaus priedo prie sauso maisto? Šerkite savo šunį „ROYAL CANIN®“ ir stebėkite aukštos kokybės maistinių medžiagų naudą jūsų augintiniui.