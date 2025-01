Urinary S/O + Satiety yra visavertis dietinis pašaras šunims, skirtas ištirpinti struvitinius akmenis ir sumažinti jų pasikartojimą dėl šlapimą rūgštinančių savybių, mažo magnio kiekio ir riboto kiekio, bet aukštos kokybės baltymų, ir skirtas sumažinti per didelį kūno svorį dėl mažos energitinės vertės. REKOMENDACIJOS: Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju. Maitinkite Urinary S/O + Satiety 5–12 savaičių, kad ištirptų struvitiniai akmenys, ir iki 6 mėnesių, kad sumažintumėte struvitinių akmenų pasikartojimą, ir įvertinkite iš naujo, atsižvelgiant į kūno svorio sumažėjimą. Vanduo turi būti prieinamas visą laiką.