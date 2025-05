VHN Dog Urinary Treats

Šunų mitybos ekspertų sukurti ROYAL CANIN® Urinary S/O Treats tinka tik suaugusiems šunims. Šie minkšti, skanūs kramtukai ne tik papildo jūsų šuns šlapimo sistemos palaikymui skirtą mitybos planą, bet ir atspindi apgalvotą pasirinkimą, palaikantį jų gerovę. ROYAL CANIN® Urinary S/O Treats sudėtyje yra optimizuotas mineralų kiekis, todėl yra tinkamas pasirinkimas šunims, šeriamiems specializuota Urinary S/O dieta. Būtinai laikykitės ant pakuotės esančių šėrimo nurodymų ir duokite savo šuniui ne daugiau nei rekomenduojama skanėstų per dieną. ROYAL CANIN® Urinary S/O Treats yra suderinami su šlapimo sistemos dietomis iš mūsų specialiojo ROYAL CANIN® veterinarinio asortimento, kurias jūsų augintiniui galima duoti tik gavus veterinarijos gydytojo rekomendaciją: • ROYAL CANIN® Urinary S/O • ROYAL CANIN® Urinary S/O Small Dog • ROYAL CANIN® Urinary S/O Moderate Calorie