Kaip socializuoti šuniuką
Kaip bendravimas gali padėti?
1: Laikas yra esminis dalykas
Kuo greičiau pradėsite socializuoti, tuo bus paprasčiau ir geriau jums ir jūsų šuniukui.
2: Socializavimas yra procesas
Imkitės dalykų po vieną vienu metu. Neperkraukite šuniuko stimuliavimu.
3: Eikite savo šuniuko tempu
Kiekvieno šuniuko vystymosi tempas yra skirtingas, todėl niekada neverskite šuniuko išbandyti ką nors, kas jam nepatinka. Jei jis išsigąsta, ženkite žingsnį atgal ir pamėginkite kitą dieną. Jei jūsų šuniukas atrodo įbaugintas, pamąstykite, kaip galite jį supažindinti su situacija kitame kontekste.
4: Teigiamas stiprinimas
Nors šuniukui nauja patirtis labai svarbi, ši patirtis turi būti paremiama (žaidimu, maistu ar dėmesiu), kad būtų sustiprinta paskata elgtis, kaip pageidaujama.
Ką turėtumėte pristatyti savo šuniukui?
Triukšmas
Vietos
Žmonės
Paviršiai
Oras
Kad ir kur eitumėte su savo šuniuku, svarbu laikytis ramiai ir leisti jam pajusti, kad šie nauji potyriai yra normalūs.
Jūsų šuniuko socializavimo tvarkaraštis
Nuo gimimo iki dviejų mėnesių
Nuo dviejų iki trijų mėnesių
Nuo trijų iki keturių mėnesių
Kada turėčiau pradėti šuniuko socializavimą?
Ar turėčiau laukti 12 savaitės injekcijos?
Ką daryti, jei mano šuniukas išsigąsta ko nors naujo?
Pradėkite anksti savo šuniuko gyvenime, kai jis labiausiai linkęs į naujus potyrius
Laipsniškai ir reguliariai pažindinkite savo šuniuką su naujais dalykais
Suteikite savo šuniukui kuo daugiau teigiamos patirties
Jei jūsų šuniukas keistai ar neužtikrintai reaguoja į naują situaciją – atitraukite jo dėmesį. Likite linksmi ir pasiūlykite skanėstą ar atlygį
Stebėjimas prieš dalyvavimą
Stebėkite iš tolo
Įeidami į naują vietą, pavyzdžiui, į judrų skverą, parką, kuriame pilna vaikų ar šunų, perpildytą geležinkelio stotį, leiskite šuniukui stovėti krašte ir stebėti. Paskatinkite jį pagyrimo ar skanėsto forma.
Sukurkite saugią erdvę
Jei stebėti iš tolo neįmanoma, pavyzdžiui, kai esate draugų namuose ar treniruotėje, įsitikinkite, kad šalia jų sukuriate saugią erdvę.
Skatinkite ramias reakcijas
Mokykite šuniuką ramiai reaguoti, kai susiduria su nauja patirtimi ar pamato ką nors gąsdinančio ar jaudinančio, ir apdovanokite už gerą elgseną.