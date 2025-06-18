NamaiŠunysŠuniukasKaip socializuoti šuniuką

Pasiruošimas

Pasiėmimas

Pirmosios kelios savaitės

Maitinimas

Sveikata

Augimo etapai

Socialisation

Treniravimas ir žaidimas

Kailio priežiūra

Elgsena

Kaip socializuoti šuniuką

Socializavimas yra jūsų šuniuko supažindinimas su naujais reginiais, garsų ir patirtimi. Visa tai susiję su pagalba jiems priprasti prie pasaulio ir išmokyti juos būti drąsiais naujose situacijose.

Kaip bendravimas gali padėti?

Veiksmingas bendravimas yra gyvybiškai svarbus jūsų ir jūsų šuniuko bendram gyvenimui, nes tai gali turėti didžiulį poveikį ilgalaikei ir gerai šuniuko fizinei bei psichinei savijautai. Nors jūsų šuniuko socializavimas užtrunka tik kelias savaites, pirmaisiais gyvenimo mėnesiais išmoktos pamokos gali juos veikti visą gyvenimą.

1: Laikas yra esminis dalykas

Kuo greičiau pradėsite socializuoti, tuo bus paprasčiau ir geriau jums ir jūsų šuniukui.

2: Socializavimas yra procesas

Imkitės dalykų po vieną vienu metu. Neperkraukite šuniuko stimuliavimu.

3: Eikite savo šuniuko tempu

Kiekvieno šuniuko vystymosi tempas yra skirtingas, todėl niekada neverskite šuniuko išbandyti ką nors, kas jam nepatinka. Jei jis išsigąsta, ženkite žingsnį atgal ir pamėginkite kitą dieną. Jei jūsų šuniukas atrodo įbaugintas, pamąstykite, kaip galite jį supažindinti su situacija kitame kontekste.

4: Teigiamas stiprinimas

Nors šuniukui nauja patirtis labai svarbi, ši patirtis turi būti paremiama (žaidimu, maistu ar dėmesiu), kad būtų sustiprinta paskata elgtis, kaip pageidaujama.

Ką turėtumėte pristatyti savo šuniukui?

Žemiau pateikiami pasiūlymai, kokia aplinka, situacijos ir patirtis, kurie padės socializuoti jūsų šuniuką:

Triukšmas

Pasaulis pilnas keistų garsų, kurie iš pradžių gali gąsdinti jūsų šuniuką. Verta ištirti traukinių, plaukų džiovintuvų, skalbyklių, mobiliųjų telefonų, virdulių, televizorių, muzikos, automobilių signalizacijos ir fejerverkų garsus ir supažindinti su jais mažą šuniuką.

Vietos

Šuniukai dažnai nori ištirti naujas vietas, todėl pasiimant jį į žmonių namus, mokyklas, parkus, liftus ir laiptus, autobusus ir traukinius, turgus ir eismo sankryžas yra įdomi jūsų šuniukui aplinka, kurią reikia atidžiai atrasti augant.

Žmonės

Susitikimas su įvairiais žmonėmis yra naudingas jūsų šuniuko vystymuisi ir bendravimui. Apsvarstykite galimybę įtraukti jį į naujas socialines situacijas, kurios leistų jų kontaktą su naujais žmonėmis pozityviai, ramiai. Tai gali būti veterinarai, uniformuoti žmonės, dviratininkai ir kiti, kuriuos jie gali nedažnai matyti.

Paviršiai

Skirtingi vidaus ir išorės paviršiai šuniukams iš pradžių gali būti bauginantys. Miestas, kaimas ir paplūdimys yra geros vietos pradėti. Taip pat naudinga parodyti šuniukui skirtingus aukščius, nuolydžius ir tekstūras, pavyzdžiui, smėlį, medžio ir plytelių paviršius, kad jis nebijotų šių pokyčių suaugęs.

Oras

Dalykai, kuriuos laikome savaime suprantamais, pavyzdžiui, lietus, vėjas ar sniegas, gali būti neįprasti potyriai šuniukui. Pabandykite pasiimti pasivaikščioti skirtingomis oro sąlygomis, kad galėtų priprasti prie oro, klimato ir temperatūros pokyčių. Kai kurioms veislėms gali prireikti apsauginių drabužių, kad išliktų šiltai ir sausi.

Kad ir kur eitumėte su savo šuniuku, svarbu laikytis ramiai ir leisti jam pajusti, kad šie nauji potyriai yra normalūs.

Jūsų šuniuko socializavimo tvarkaraštis

Pirmaisiais mėnesiais jūsų šuniukas yra labai imlus naujai patirčiai ir mokymuisi. Šis tvarkaraštis pateikia idėją apie svarbiausius socializavimo etapus ir užduotis, kurios turėtų būti vykdomos tais etapais.

Nuo gimimo iki dviejų mėnesių

Šie pirmieji du mėnesiai su motina ir vados šuniukais yra gyvybiškai svarbūs efektyviam šuniuko socializavimui. Išmokta elgsena, įgyta patirtis ir bendravimas su žmonėmis, taip pat jų motinos sveikata ir temperamentas – visa tai turi didžiulės įtakos jų elgsenos vystymuisi. Kaip būsimasis savininkas turėtumėte skirti laiko potencialiems veisėjams aplankyti ir patikrinti:

Nuo dviejų iki trijų mėnesių

Nuo to laiko, kai šuniukas atvyks į savo naujus namus, palaipsniui pradėkite socializavimo procesą, sukurkite mokymosi patirtį ir apdovanokite už gerą elgseną. Nors jūsų šuniuko skiepijimas dar nėra visiškai užbaigtas, tai neturėtų sustabdyti jūsų nuo jo vedimo į lauką, leidimo susitikti su žmonėmis ar žaisti jūsų sode. Tiesiog įsitikinkite, kad jūsų šuniukas susitinka tik su šunimis, kurie buvo visiškai paskiepyti.

Nuo trijų iki keturių mėnesių

Kai visi skiepijimai bus baigti, jūs ir jūsų šuniukas galite užtikrintai pradėti tyrinėti toliau. Tai yra pagrindinis šuniuko mokymosi laikotarpis, todėl kuo daugiau laiko praleisite kartu ir kuo daugiau pastangų įdėsite į socializavimą, tuo bus geriau. Visas tas sunkus darbas atsipirks!

Jūsų šuniuko smegenys nuolat tobulėja ir dėl to jis nepaprastai greitai mokosi. Šio „socializavimo laikotarpio“ metu jūsų šuniukas žymiai imlesnis naujoms situacijoms ir susitikimams. Taigi naujų potyrių atskleidimas jiems šiuo laikotarpiu gali turėti didžiulį ir teigiamą poveikį jų gerai savijautai ateityje.

Įprasta klaidinga nuomonė, kad šuniukai turi būti laikomi viduje, kol negaus skiepų sustiprinimo 12 savaitę. Nors šuniukai šiuo metu yra jautresni įvairioms ligoms, tai nereiškia, kad jie visai negali išeiti. Jei esate atsargūs ir imate šuniuką tik į tas vietas, kur nedidelė infekcijos rizika, galite pradėti šuniuką vesti į lauką po aštuonių savaičių.

Baimė gali pasireikšti daugeliu elgsenos būdų, tokių kaip unkštimas, sustingimas, uodegos laikymas tarp kojų, taip pat užsisklendimas ar lojimas. Jei manote, kad jūsų šuniuką išgąsdino žmogus, situacija, triukšmas ar dar kas nors, ramiai traukitės nuo šio dirgiklio, kol jūsų šuniukas bus ramesnis ir vėl ims ėdalą. Jei manote, kad jūsų šuniukas jaučiasi nepatogiai, vėl pažindinkite su dirgikliu palaipsniui ir apdovanokite už teigiamą elgseną. Jei šuniukas vis dar bijo, pašalinkite jį iš situacijos. Jei abejojate dėl šuniuko reakcijos, pasitarkite su profesionaliu treneriu arba veterinaru.

Pradėkite anksti savo šuniuko gyvenime, kai jis labiausiai linkęs į naujus potyrius

Laipsniškai ir reguliariai pažindinkite savo šuniuką su naujais dalykais

Suteikite savo šuniukui kuo daugiau teigiamos patirties

Jei jūsų šuniukas keistai ar neužtikrintai reaguoja į naują situaciją – atitraukite jo dėmesį. Likite linksmi ir pasiūlykite skanėstą ar atlygį

Stebėjimas prieš dalyvavimą

Visada turėtumėte leisti šuniukui ramiai stebėti bet kokią naują aplinką ar patirtį prieš jam įsitraukiant per giliai. Verčiant šuniuką susidurti su naujomis situacijomis, žmonėmis ar vietomis, neskiriant jam šiek tiek laiko aklimatizuotis ir priprasti, gali atsirasti neigiamų prisiminimų ir susiformuoti netinkama elgsena. Štai trys paprasti patarimai, kaip palengvinti procesą
1/3

Stebėkite iš tolo

Įeidami į naują vietą, pavyzdžiui, į judrų skverą, parką, kuriame pilna vaikų ar šunų, perpildytą geležinkelio stotį, leiskite šuniukui stovėti krašte ir stebėti. Paskatinkite jį pagyrimo ar skanėsto forma.

Labrador Retriever puppy walking outdoors next to a water fountain
2/3

Sukurkite saugią erdvę

Jei stebėti iš tolo neįmanoma, pavyzdžiui, kai esate draugų namuose ar treniruotėje, įsitikinkite, kad šalia jų sukuriate saugią erdvę.

English Cocker Spaniel puppy standing on a table in a veterinary clinic
3/3

Skatinkite ramias reakcijas

Mokykite šuniuką ramiai reaguoti, kai susiduria su nauja patirtimi ar pamato ką nors gąsdinančio ar jaudinančio, ir apdovanokite už gerą elgseną.

Australian Shepherd puppy standing outside while owners examine ears
Dachshund puppies in black and white

Šuniuko treniravimas

Treniravimas yra svarbi šuniuko socializavimo dalis. Kuo geriau treniruotas jūsų šuniukas, tuo sveikesnis ir laimingesnis jis bus.

Šuniuko treniravimas