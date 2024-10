Questions fréquentes

En 30 ans, les aliments préparés par les grands fabricants d’aliments pour animaux de compagnie ont fait évoluer positivement la santé des chiens et des chats. On estime aujourd’hui que les chiens ont gagné environ 3 ans d’espérance de vie supplémentaire en 15 ans et les chats 2 ans et 2 mois en seulement 8 ans(1)… Chez Royal Canin, améliorer le bien-être et la santé des chiens et des chats dans le monde est l’ambition n°1. Ainsi, la qualité nutritionnelle et la sécurité alimentaire sont des prérequis nécessaires pour proposer aux animaux des croquettes de bonne qualité et adaptées. Pour fabriquer ses croquettes, Royal Canin utilise des nutriments respectant les besoins précis et spécifiques des chiens et des chats, en fonction de leur âge, leur taille, leur race ou encore leur mode de vie.