Obsesionados por la salud
Búsqueda del conocimiento
Nuestra comprensión profunda de las necesidades de los gatos y perros es lo que hace que sea posible para nosotros desarrollar la nutrición saludable para mascotas más precisa del mundo. Así que nunca dejamos de aprender ni damos nada por sentado. Por eso colaboramos con expertos científicos, veterinarios y de conducta líderes, y mantenemos un diálogo continuo con dueños de perros y gatos de todo el mundo.
Obsesión por la salud de las mascotas
Ponemos nuestro corazón y nuestra alma en todo lo que hacemos, y actuamos con una pasión genuina para crear un mundo mejor para las mascotas y sus dueños en todo el mundo
Las mascotas primero
Siempre ponemos las necesidades de las mascotas primero. Eso nos da un enfoque claro que dirige nuestra investigación, respalda la calidad nutricional de todos nuestros productos y ayuda a que los gatos y los perros tengan vidas más largas y sanas.
Precisión en todo
Nuestro profundo conocimiento y experiencia nos han dado una comprensión precisa de las necesidades de las mascotas y los nutrientes necesarios para mantenerlos en su mejor nivel. Esta precisión garantiza el alto rendimiento de cada aspecto de nuestros productos, desde la forma, textura, palatabilidad y digestibilidad, hasta la seguridad y trazabilidad.
Respeto por su naturaleza
Respetamos a los gatos y los perros como los increíbles animales que son. Este respeto nace de un profundo conocimiento de su verdadera naturaleza y de sus necesidades funcionales únicas. Esto nos brinda información para cada decisión que tomamos sobre nuestros productos y servicios, a la vez que modela la forma en que nos comportamos como negocio.
Sustentabilidad
Nuestro enfoque respecto a la sustentabilidad garantiza que demostremos a las mascotas, a las personas y al planeta el respeto que merecen.
Obtén las respuestas que necesitas
Los expertos responden a las preguntas más comunes sobre la salud de las mascotas, Royal Canin y nuestros productos.
Comprometidos con la calidad
La calidad nutricional y la seguridad del producto son la base de todo lo que hacemos en todo el mundo.