Referencias a terceros

Enlaces a sitios web de terceros

Los sitios web a los que nos referimos son sitios web de proveedores comerciales que obtienen nuestros productos directamente de nosotros. Los sitios web se ordenan en orden alfabético según si las tiendas tienen el producto en stock o no. Si compra nuestros productos a través de uno de estos sitios web, el vendedor respectivo está sujeto a todas las obligaciones estipuladas en el contrato. Royal Canin no está involucrado en la celebración del contrato y no es responsable de la ejecución del contrato. La lista de proveedores a los que nos referimos en nuestro sitio web no es exhaustiva, sino que solo contiene proveedores que venden nuestros productos en línea y usan un programa

Royal Canin no publica ni controla los sitios web de terceros a los que nos referimos en nuestro sitio web. No somos responsables de estos sitios web y no verificamos su contenido. Usted visita estos sitios web bajo su propia responsabilidad. Si visita un sitio web de un tercero, se aplican los términos de uso y las pautas para el manejo de datos personales que se aplican al uso de este sitio web. Antes de comenzar a utilizar un sitio web de terceros o realizar una compra, le recomendamos que lea los términos y condiciones generales, los términos de uso y la política de privacidad de este sitio web.