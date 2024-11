Cómo mantener saludable el sistema digestivo de tu perro

Cómo elegir los alimentos adecuados para el sistema digestivo saludable de tu mascota

Independientemente de que creas que tu perro tiene una alteración digestiva o no, es importante consultar al veterinario sobre la mejor comida para él. Hay muchos alimentos para perros altamente digeribles que están disponibles para satisfacer las necesidades específicas de cada mascota, desde perros mayores con alteraciones digestivas hasta cachorros en crecimiento con estómagos sensibles.

