¿Debo alimentar a mi perro con comida casera para perros?

¿Es la comida casera para perros adecuada para mi canino?

Tu perro depende de ti para obtener su comida y todos los nutrientes que lo mantienen saludable, por lo que es importante que consideres qué es lo correcto para él.

Si bien preparar comida casera para perros puede parecer satisfactorio, debe realizarse bajo estrictas condiciones de higiene y en las cantidades exactas para que sea segura y nutricionalmente suficiente. Obtener ingredientes de primera calidad también puede ser complicado y costoso.

Es posible que descubras que un alimento prefabricado y nutricionalmente equilibrado, que se adaptó especialmente a la edad, tamaño, raza y enfermedad de tu perro, es una opción mejor y más fácil para ti y tu perro. Con Royal Canin, nuestros científicos y nutricionistas expertos en mascotas investigan cada nutriente metódicamente y estos se ajustan con precisión para mantener a tu perro en su mejor momento.

