IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ROYAL CANIN CHILE LIMITADA, Rol Único Tributario Nº 76.613.670-2, representada por don Carl Fredrik Vitzthum Von Eckstädt, finlandés, cédula de identidad para extranjeros Nº 25.845.351-4, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Apoquindo 4660, piso 5, comuna de Las Condes, Región Metropolitana («Royal Canin») ofrece una plataforma digital multiservicio denominada "Royal Canin Academy" diseñada para Profesionales y accesible desde Internet («Plataforma»).

La Plataforma está diseñada para brindar Capacitación, ya sea en línea o en forma presencial, para apoyar a los Profesionales en su práctica diaria, enfocándose en recomendaciones nutricionales y contenido científico. Algunas Capacitaciones pueden incluir contenido relacionado con los productos Royal Canin.

AL CREAR UNA CUENTA Y UTILIZAR LA PLATAFORMA, UD. ACEPTA EXPRESAMENTE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES:

DEFINICIONES:

Cuenta significa la cuenta individual que permite al Usuario acceder a la Plataforma después de la aceptación de los Términos.

Criador significa una persona que cría selectivamente parejas cuidadosamente seleccionadas (perros o gatos), para reproducir sexualmente descendencia con cualidades y características específicas y consistentemente replicables.

Términos Generales significa estas condiciones generales aplicables a toda la Plataforma. Los Términos Generales están destinados a regir todas las Capacitaciones proporcionadas bajo la Plataforma, excepto cuando Términos Específicos los modifiquen o sustituyan expresamente.

Evento de Fuerza Mayor significa cualquier acto, evento o circunstancia que sea imprevisible, fuera del control de la Parte afectada y que impida a dicha Parte cumplir totalmente con sus obligaciones conforme a este Acuerdo.

Dueño de Mascota significa el dueño de un gato y/o perro que sean clientes del Profesional.

El Profesional puede designar respectivamente a un Criador, un Veterinario, un Minorista, un Trabajador de Refugio o todos ellos.

Inscrito significa un Usuario que se ha inscrito para una Capacitación.

Minoristasignifica un distribuidor autorizado de productos Royal Canin.

Trabajador de Refugio se refiere a cualquiera persona que trabaje en un refugio de animales.

Capacitación significa todas las capacitaciones, cursos, ya sean en línea o presenciales, proporcionadas por Royal Canin y a las que el Usuario puede acceder y registrarse en la Plataforma.

Material de Capacitación significa la documentación, ya sea impresa o disponible en línea, proporcionada por Royal Canin en relación con la Capacitación.

Usuario significa un Profesional habilitado para utilizar la Plataforma a través de un acuerdo directo con Royal Canin. Cuando corresponda, el Usuario también podrá designar Estudiantes de Veterinaria.

Veterinario significa una persona natural que ejerce como veterinario o práctica veterinaria, debidamente registrado y autorizado por el organismo regulador profesional competente, que ejerce la medicina y la cirugía animal, según lo definen las leyes, normas y reglamentos aplicables.

Estudiante de Veterinaria significa un Estudiante de Veterinaria al que se le permite usar la Plataforma bajo la supervisión de su Escuela.

Artículo 1 - Aceptación de los Términos

El Usuario podrá utilizar la Plataforma, las Capacitaciones, bajo su exclusiva responsabilidad.

El registro y la navegación en la Plataforma estarán sujetos a la plena aceptación de los Términos Generales por parte del Usuario.

Los Términos Generales forman un contrato entre Royal Canin y el Usuario. Si el Usuario se niega a estar obligado contractualmente por los Términos Generales, el Usuario no podrá utilizar la Plataforma ni las Capacitaciones.

Los Términos Generales estarán disponibles en todo momento en la Plataforma.

Artículo 2 - Registro en la Plataforma

2.1 Condiciones para el Registro del Usuario

Los Usuarios con derecho a registrarse en la Plataforma deberán ser Profesionales que se comprometan a utilizar la Plataforma con fines estrictamente profesionales.

Los Profesionales solo estarán autorizados a acceder a la Plataforma directamente por Royal Canin, y tendrán acceso a la Plataforma únicamente a través de una Cuenta activa.

Para que el Profesional tenga Cuenta, Royal Canin enviará una invitación por correo electrónico al Profesional, solicitándole que complete un formulario digital con sus datos (nombre completo, correo electrónico único, profesión/rol, país de residencia, huso horario e idioma escogido). El Profesional deberá brindar información veraz, correcta y completa sobre su identidad. Después de la verificación de la información por parte de Royal Canin, Royal Canin creará la Cuenta para el Profesional y le enviará un correo electrónico con un enlace a la Plataforma, su nombre de usuario y una contraseña temporal. El Profesional entonces tendrá un período limitado, indicado en el correo electrónico, para activar su Cuenta haciendo clic en el enlace y creando una nueva contraseña. Si el Profesional no activa su Cuenta dentro de este período, Royal Canin le enviará un recordatorio para proceder con la activación de la Cuenta dentro de un período que se indicará en el correo electrónico recordatorio. En ausencia de acción por parte del Profesional dentro de este período, su cuenta será eliminada.

Estudiantes de Veterinaria sólo podrán tener acceso a la Plataforma directamente por Royal Canin o en virtud de autorización otorgada por y bajo la supervisión de un Administrador de Cuenta, es decir, su Escuela. Los Estudiantes de Veterinaria tendrán derecho a utilizar la Plataforma solamente para su uso personal y únicamente con fines informativos y educativos. El Estudiante de Veterinaria será el único responsable del uso que haga de la Plataforma. Royal Canin no tiene ni será responsable por ningún consejo dado por el Estudiante de Veterinaria en virtud del uso de la Plataforma.

El Usuario (a) garantiza la veracidad, exactitud e integridad de la información entregada a Royal Canin y será el único responsable de cualquier error, omisión y actualización; (b) se compromete a actualizar sin demora los datos y la información proporcionada cuando sea necesario; y (c) deberá, cuando ya no sea un Profesional, (i) notificar a Royal Canin por correo electrónico y (ii) dejar de usar la Plataforma inmediatamente.

2.2 Acceso a la Plataforma a través de la Cuenta

Tan pronto como el Usuario acepte los Términos Generales, el Usuario (a) podrá acceder a la Plataforma a través de la Cuenta, utilizando un nombre de usuario y contraseña, proporcionados por Royal Canin, los cuales son personales y permanecerán bajo la custodia del Usuario; (b) deberá tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad, la seguridad y el uso correcto del nombre de Usuario y la contraseña, a fin de evitar que sean revelados o utilizados por terceros no autorizados; y (c) será el único responsable del uso por cualquiera otra persona del inicio de sesión y la contraseña del Usuario, así como de cualquiera operación realizada a través de la Cuenta del Usuario. Cualquiera conexión a la Cuenta y/o transmisión de datos realizada a través de la Cuenta se presumirá realizada por el titular de dicha Cuenta y bajo la exclusiva responsabilidad del Usuario. En caso de uso fraudulento de la contraseña del Usuario y/o inicio de sesión, el Usuario se compromete a informar a Royal Canin por escrito lo antes posible.

El titular de la Cuenta será totalmente responsable de cualquier uso de la Cuenta y garantiza y declara que el Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de la Plataforma y a cumplir con los Términos.

Artículo 3 - Capacitaciones

3.1 Inscripción

Un Usuario podrá inscribirse en una Capacitación haciendo clic en el enlace correspondiente y completando la información requerida.

3.2 Cancelación de la Capacitación

3.2.1 Cancelación por parte del Usuario

Los Inscritos podrán cancelar en cualquier momento su participación en una Capacitación en línea.

3.2.2 Cancelación por parte de Royal Canin

Royal Canin se reserva el derecho de cancelar las Capacitaciones, cambiar la Plataforma en línea (diseño visual, descripciones, widgets interactivos…), cambiar de instructor o cambiar, actualizar o eliminar el contenido de la Capacitación. En el caso de que una Capacitación deba cancelarse, los Inscritos serán informados al menos siete (7) días antes de su inicio. Los Inscritos serán informados por correo electrónico. Royal Canin hará todo lo posible para evitar cancelaciones.

Royal Canin no será responsable de ninguna cancelación, modificación o eliminación de todo o parte de las Capacitaciones.

3.3. Participación adecuada en las Capacitaciones

El Usuario participará en las Capacitaciones únicamente con un fin profesional, en estricto cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables que rigen el ejercicio de su profesión (en particular, las normas aplicables de ética y responsabilidad profesional).

El Usuario se compromete a:

asistir a las Capacitaciones en condiciones normales y razonables.

·-no participar en actos o comportamientos de ninguna naturaleza (en particular, sin limitación, descarga, envío, difusión, edición, emisión, publicación) que sean contrarios a la ley o regulación local, infrinjan el orden público local, los derechos de terceros, sus reglas de ética profesional o la imagen o derechos de Royal Canin.

·-no: (a) descargar, cargar, difundir o reenviar deliberadamente cualquiera información o datos que incluyan o constituyan virus informáticos o cualquier otro código o programa informático concebido para interrumpir, destruir, distorsionar o limitar las características de cualquier software, computadora, servicio o herramienta de comunicación en línea; (b) descargar, cargar, difundir o reenviar deliberadamente cualquiera información falsa, contenido ilegal, inapropiado o inadecuado; (c) interrumpir, ralentizar, bloquear o alterar el flujo normal de datos intercambiados a través de la Plataforma; y (d) reproducir, copiar, vender, intercambiar, revender o utilizar para cualquier propósito comercial cualquier parte de la Plataforma, Capacitaciones.

descargar, cargar, difundir o reenviar deliberadamente cualquiera información o datos que incluyan o constituyan virus informáticos o cualquier otro código o programa informático concebido para interrumpir, destruir, distorsionar o limitar las características de cualquier software, computadora, servicio o herramienta de comunicación en línea; descargar, cargar, difundir o reenviar deliberadamente cualquiera información falsa, contenido ilegal, inapropiado o inadecuado; interrumpir, ralentizar, bloquear o alterar el flujo normal de datos intercambiados a través de la Plataforma; y reproducir, copiar, vender, intercambiar, revender o utilizar para cualquier propósito comercial cualquier parte de la Plataforma, Capacitaciones. cumplir con todas las reglas y regulaciones de seguridad y cualquier otro requisito de seguridad razonable que se aplique en las instalaciones en las que se imparten las Capacitaciones. Royal Canin se reserva el derecho de eliminar de una Capacitación a cualquier Inscrito cuyo comportamiento sea considerado inapropiado por Royal Canin o sus capacitadores.

Artículo 4 - Contenido

4.1 Naturaleza - El contenido de la Plataforma propuesto al Usuario dependerá de su profesión (es decir, veterinario, criador, minorista, etc.). El contenido tendrá carácter educativo y será de dos tipos:

Contenido editorial: contenido que no estará relacionado con los productos de Royal Canin (por ejemplo, información neutral sobre la salud o la nutrición de las mascotas);

Contenido promocional: contenido relacionado con los Productos Royal Canin, identificado mediante un signo específico.

Algunos contenidos pueden estar disponibles durante un período de tiempo limitado. La información sobre dicha disponibilidad por tiempo limitado se proporcionará en la Plataforma cerca de cada Contenido.

4.2 Clasificación - El contenido (Capacitaciones) que se le podría proponer al Usuario en la Plataforma podría clasificarse de acuerdo con los siguientes criterios:

Fecha de creación del contenido o de última modificación;

Los intereses del Usuario por ciertos contenidos o información.

4.3 Descuentos - Royal Canin podrá decidir, pero no se compromete a, ofrecer descuentos en los productos de Royal Canin a los Usuarios que reciben Capacitación consistente en algún contenido Promocional. El beneficio de dichos descuentos estará sujeto a condiciones, que se indicarán en los términos de la correspondiente promoción.

Artículo 5 - Garantía y exención de responsabilidad de Royal Canin

Royal Canin asegura que todas las Capacitaciones se brindan de buena y diligente manera, efectiva, oportuna y profesional de acuerdo con los estándares de la industria.

Las Capacitaciones se realizarán como se describe en las agendas de clases individuales.

Royal Canin proporcionará instructores para que impartan el curso de Capacitación como considere adecuado, a su sola discreción, y tendrá derecho en cualquier momento a sustituir a cualquier capacitador por cualquiera otra persona que, a su solo criterio, considere adecuadamente calificada para realizar la Capacitación correspondiente.

Royal Canin no garantiza que la provisión de algún contenido en línea estará siempre disponible o será ininterrumpida, oportuna o libre de errores, que los defectos serán corregidos o que dicho contenido sea seguro o esté libre de errores, virus, errores y omisiones.

La Capacitación y el Material de Capacitación se proporciona "tal cual". No existen garantías, expresas o implícitas, por aplicación de la ley o de otro modo para el uso o los resultados del curso y los materiales, de que el Usuario completará con éxito el curso, o de que el Usuario alcanzará un nivel particular de conocimiento. Por lo tanto, el Usuario es el único responsable de determinar si las horas de Capacitación completadas a través de la Plataforma son elegibles para algún reconocimiento oficial por parte de sus autoridades locales en términos de educación continua.

Royal Canin renuncia a toda garantía implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular.

Artículo 6 - Duración y Terminación

Los Términos entrarán en vigencia por tiempo indefinido a partir de su aceptación por parte del Usuario.

Cada parte tendrá derecho a terminar los Términos por cualquier motivo (excepto en el caso de incumplimiento de los mismos) mediante notificación por escrito, incluido correo electrónico, a la otra parte con 30 días de antelación.

En caso de incumplimiento de los Términos Generales por parte del Usuario, Royal Canin puede decidir terminar los Términos inmediatamente.

En caso de término por cualquiera de las partes y por cualquier motivo, Royal Canin pondrá término al acceso del Usuario a la Plataforma.

Artículo 7 - Desactivación de la Cuenta

El Usuario podrá desactivar su Cuenta en cualquier momento. La desactivación de la Cuenta no conlleva su eliminación. El Usuario puede solicitar a Royal Canin que reactive su Cuenta en cualquier momento.

Royal Canin también puede desactivar la Cuenta de Usuario en los siguientes casos:

No activación de la Cuenta dentro del período limitado que sea proporcionado en el correo electrónico de recordatorio enviado por Royal Canin;

Inactividad: si el Usuario no inicia sesión en su Cuenta activada después de un período de 5 meses, se enviará un correo electrónico de recordatorio alentando la actividad para mantener la Cuenta dentro de los próximos 30 días. En caso de que no se produzcan más actividades en los siguientes 30 días, la Cuenta se desactivará;

Incumplimiento de los Términos Generales o negativa a aceptar las actualizaciones de los Términos Generales.

Artículo 8 - Condiciones Financieras

Royal Canin no cobrará al Usuario ninguna tarifa por el uso de la Plataforma o por la inscripción en las Capacitaciones. Sin embargo, Royal Canin podría cobrarle al Usuario tarifas por ciertas Capacitaciones existentes o futuras.

Artículo 9 - Responsabilidad

9.1 Responsabilidad de Royal Canin

Royal Canin no garantiza la accesibilidad y el funcionamiento permanente y adecuado de la Plataforma, las Capacitaciones, lo que el Usuario reconoce y acepta. Por razones técnicas, una interrupción de la Plataforma, las Capacitaciones.[u1]

Royal Canin no asume ninguna responsabilidad en caso de no disponibilidad de la Plataforma y/o de la totalidad o parte de las Capacitaciones debido a algún defecto técnico, problema o razón, incluyendo (pero no limitado a) la congestión del tráfico en Internet, falla del servicio de parte de los proveedores de Internet, error humano o eléctrico, intervención malintencionada, mal funcionamiento del software o hardware y / o evento de Fuerza Mayor.

Royal Canin no se hace responsable del actuar de ninguna persona como resultado de la información contenida o de las opiniones expresadas en su Capacitación. Royal Canin proporciona información relacionada principalmente con la nutrición y el estado de salud de las mascotas a través de las Capacitaciones. Dicha información no sustituirá, en ningún caso, la experiencia independiente y profesional del Profesional, el juicio y, en su caso, el diagnóstico. Royal Canin no se hace responsable si la información parece ser inadecuada o si el estado de salud de una mascota no se ajusta a la información proporcionada en la Plataforma.

Royal Canin no será responsable de ningún daño directo, indirecto o especial (pérdida de datos, pérdida financiera, lucro cesante, pérdida de oportunidad) que el Usuario y los Dueños de Mascotas puedan sufrir como resultado de la Plataforma y las Capacitaciones, por cualquier motivo que ello sea, incluido (pero no limitado a) el acceso o la imposibilidad de acceder a la Plataforma y las Capacitaciones, el uso o la imposibilidad de usar la Plataforma o cualquiera Capacitación específica o el funcionamiento o no funcionamiento de todo o parte de las Capacitaciones. Esto se aplica especialmente a los daños que puedan derivarse de contenidos inexactos y, en particular, errores, lentitud o interrupción en la transmisión, pérdida, desaparición o alteración de datos, virus informáticos, cualquiera que sea su origen, intrusiones de terceros, etc.

Royal Canin no será responsable en absoluto en relación con el Contenido del Usuario, que sea proporcionado por el Usuario bajo su exclusiva responsabilidad y con pleno conocimiento de los hechos.

9.2 Responsabilidad del Usuario

El Usuario es el único responsable de (a) cumplir con las normas aplicables y legalmente vinculantes que rigen su profesión; (b) la decisión de registrarse en la Plataforma y participar en las Capacitaciones; (c) si corresponde, el diagnóstico y tratamiento de la condición médica y el estado de salud de las mascotas (los Veterinarios solo pueden examinar físicamente a las mascotas y tratarlas); (d) la opción de compartir cierta información o recomendaciones proporcionadas por la Plataforma como parte de las Capacitaciones con los Dueños de Mascotas; (e) cualquier daño directo y/o indirecto sufrido por el Dueño de Mascota o un tercero como resultado de información proporcionada por la Plataforma y las Capacitaciones.

El Usuario (a) indemnizará, mantendrá indemne y defenderá a Royal Canin contra cualquiera acción, procedimiento, reclamo, queja o demanda de cualquiera persona (incluidos los Dueños de Mascotas) que surja o resulte de la actividad del Usuario o del uso de la Plataforma y las Capacitaciones; y (b) se compromete a soportar todos los costos, honorarios de abogados y peritos y todos los daños y perjuicios que Royal Canin pueda tener que pagar en este contexto mediante una decisión judicial relacionada con la formación, ejecución y/o terminación de un contrato celebrado entre el Usuario y el Dueño de Mascota, sin perjuicio de los daños y perjuicios que Royal Canin pueda reclamar al Usuario.

Artículo 10 - Propiedad Intelectual

Plataforma

Todos los derechos de propiedad intelectual en relación con la Plataforma y su contenido (textos, imágenes, videos, bases de datos, sonidos, fotografías, nombres comerciales, logotipos, marcas comerciales, etc.), pero excluyendo el Contenido del Usuario, son y siguen siendo propiedad de Royal Canin y/o sus filiales, o están sujetos a licencias y/o autorizaciones otorgadas a Royal Canin por terceros.

El Usuario sólo estará autorizado a utilizar la Plataforma y su contenido de acuerdo con los Términos. El Usuario no podrá reproducir, poner a disposición del público, ejecutar, publicar o modificar ninguna parte de la Plataforma y su contenido sin el consentimiento previo por escrito de Royal Canin.

b) Material de Capacitación

El Material de Capacitación es propiedad exclusiva de Royal Canin. Todos los derechos de propiedad intelectual sobre todo el Material de Capacitación disponible, incluido el diseño, los gráficos y el texto de todos los materiales impresos y el audio y video de todos los seminarios web y podcasts, son propiedad de Royal Canin o están sujetos a licencias y/o autorizaciones otorgadas a Royal Canin por terceros.

Cuando el Usuario tenga acceso al Material de Capacitación, se le concede una licencia no exclusiva, intransferible y revocable para utilizar el Material de Capacitación. No se puede copiar, reproducir, cargar, publicar, exhibir o vincular ningún Material de Capacitación de ninguna manera, en su totalidad o en parte, sin el permiso previo de Royal Canin. Cualquier uso de este tipo está estrictamente prohibido y constituirá una infracción de los derechos de propiedad intelectual de Royal Canin.

Artículo 11 - Protección de Datos Personales

Royal Canin puede recopilar o procesar varias categorías de datos personales que le proporcionen y mantendremos los datos personales del Usuario seguros. Con la aceptación de los Términos, el Usuario autoriza expresamente a Royal Canin el uso de sus datos personales, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.628.

Para obtener más información, consulte nuestra Declaración de Privacidad [https://www.mars.com/cookies-spain]. En la Declaración de Privacidad, también puede averiguar cómo administrar sus preferencias de marketing.

Los sitios de Royal Canin pueden usar cookies para una variedad de propósitos. Ver Aviso de Cookies de Royal Canin [https://www.mars.com/cookies-spain] para obtener más información sobre qué cookies usa Royal Canin y cómo las usa.

Artículo 12 - Seguro

El Usuario reconoce que ha suscrito una póliza de seguro con una compañía de seguros reconocida como solvente y que el Usuario sigue siendo titular, durante toda la duración de los Términos, de una póliza de seguro que cubre sus riesgos de responsabilidad civil profesional hasta la cantidad de capital suficiente. Todo tipo de daño (físico, material, intangible, consecuente o no) deberá estar cubierto por la póliza.

Previa solicitud, el Usuario proporcionará un certificado de seguro a Royal Canin en cualquier momento.

Artículo 13 - Confidencialidad

El Usuario se compromete a mantener en estricta confidencialidad toda la información relativa a Royal Canin y la Plataforma, salvo aquella que se encuentre propiamente en el dominio público sin que medie acción ni culpa del Usuario. El Usuario tomará las medidas necesarias para que esta obligación sea respetada por cualquiera persona que esté autorizada a acceder a dicha información confidencial.

Las obligaciones de confidencialidad del Usuario se aplicarán durante el uso de la Plataforma y por un período de 5 años posteriores a la terminación de los Términos.

Artículo 14 - Modificación de los Términos

El Usuario reconoce y acepta que la Plataforma desarrollada por Royal Canin es una herramienta innovadora y evolucionará con el fin de agregar, reemplazar o eliminar ciertas características, Capacitaciones.

Royal Canin se reserva el derecho de modificar los Términos en cualquier momento.

Tras el primer inicio de sesión del Usuario en la Plataforma después de que se hayan modificado los Términos, se le brindará al Usuario la oportunidad de leer y revisar los nuevos Términos, y (i) aceptarlos; o (ii) rechazarlos. Si el Usuario rechaza los nuevos Términos, el acceso del Usuario a la Plataforma se desactivará y el Usuario ya no podrá utilizar las Capacitaciones.

Artículo 15 - Disposiciones Finales

15.1 Renuncia

Si Royal Canin no aprovecha o no hace valer alguna de las disposiciones de los Términos, el Usuario no podrá interpretarlo como una renuncia a ella.

15.2 Acuerdo Completo y Divisibilidad

Este Acuerdo es el acuerdo completo entre el Usuario y Royal Canin en relación con la Capacitación y reemplaza todas las comunicaciones, propuestas y representaciones orales o escritas anteriores o contemporáneas con respecto a la Capacitación o cualquier otro tema cubierto por estos Términos Generales. Si alguna disposición de estos Términos Generales y/o Términos Específicos se considerara nula, inválida, inaplicable o ilegal, las demás disposiciones continuarán en pleno vigor y efecto.

15.3 Independencia de las Partes

Nada de lo contenido en estos Términos crea ni se interpretará como la creación de una asociación, empresa conjunta, relación de agencia, ni laboral entre las partes.

Royal Canin y el Usuario son entidades independientes que actúan en su propio nombre y bajo su exclusiva responsabilidad. Se especifica que el Usuario realiza su actividad en la Plataforma con total autonomía y por su cuenta y riesgo.

La Plataforma de ninguna manera sustituirá la experiencia profesional, revisión, juicio y/o diagnóstico individual e independiente del Profesional.

Con respecto a los Veterinarios, Royal Canin se compromete a permitir que los Usuarios respeten las reglas que rigen la obligación del Veterinario con respecto al ejercicio de la medicina veterinaria y la ética profesional, en particular manteniendo su juicio profesional independiente y objetivo.

15.4 Ley y Jurisdicción

Los Términos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del país donde el Profesional tiene licencia para ejercer su profesión y cuando no se requiere licencia, donde el Profesional se encuentra ubicado para ejercer su profesión.

Cualquiera disputa entre Royal Canin y el Usuario que surja de la interpretación, ejecución o terminación de los Términos que no pueda resolverse en forma amistosa, será resuelta por los tribunales ordinarios de Santiago de Chile, sin perjuicio de cualquier reclamo o garantía incidental, o en caso de múltiples demandados.