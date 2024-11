Cuando se trata de hacer ejercicio, es importante lograr el equilibrio adecuado con los gatos Ragdoll. Por un lado, su gran tamaño implica que necesitan tener una cantidad moderada de actividad diaria y también mantener su peso bajo control. Por otro lado, los Ragdoll no son los animales más ágiles y pueden ser un poco descoordinados a veces. Por lo tanto, si decides invertir en un trepador para gatos, por ejemplo, es importante optar por uno que tenga escalones anchos y que no sea demasiado alto. Proporcionar muchas oportunidades para el juego activo a nivel del suelo es generalmente la mejor manera de mantenerlos en forma. Otro punto a tener en cuenta con el gato Ragdoll es que puede ser difícil detectar una cintura en expansión debajo de su grueso pelaje. Por esto, es una buena idea pesarlos de vez en cuando. Haciendo gala a su nombre, que significa muñeco de trapo, no les importará.