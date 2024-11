Debe evitarse un cambio brusco en la alimentación de tu gatito. Cuando hagas la transición de la comida de gatito a la de gato adulto, hazlo con cuidado para no alterar su sistema digestivo.

Para tu tranquilidad: si tu gatito come por error algo de comida del bol de un gato mayor, su salud no corre peligro inmediato. Pero no es un comportamiento que quieras fomentar: un gatito que come comida de gato adulto simplemente no obtendrá los nutrientes necesarios para un crecimiento sano.

Algo que hay que tener en cuenta en la transición de comida para adultos: controlar su peso. Los gatos suelen comer pequeñas cantidades varias veces al día. Sea cual sea el ritmo que elijas, asegúrate de controlar la ración suministrada y la ingesta del gatito a lo largo de 24 horas.