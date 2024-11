Después de una cirugía, una enfermedad u otro evento difícil, podés notar que tu gato está por debajo de su peso ideal. Lograr que vuelva a tener un peso magro y saludable es importante para su bienestar y para el funcionamiento vital de sus órganos, y para lograrlo se requiere la combinación adecuada de dieta y rutinas de alimentación.

El peso ideal para tu gato

Saber cuál es el peso ideal de tu gato es clave antes de comenzar una dieta para subir de peso, ya que puede ser fácil darle más alimento del necesario y que tenga sobrepeso, lo que conlleva diversas complicaciones para la salud. Hablá con el veterinario acerca de cuál debería ser el peso ideal de tu gato y con qué plazo deberías trabajar para que suba de peso.

Cómo cuidar la digestión de tu gato mientras sube de peso

Si tu gato perdió peso debido a una enfermedad, es esencial que no abrumes su sistema digestivo mientras sube de peso. La digestión de un gato es más sensible que la de un humano y no puede hacer frente a una dieta variada; esto genera malestar estomacal e incluso una mayor pérdida de peso.

También es importante lograr el equilibrio adecuado de nutrientes en una dieta para subir de peso, a fin de que su sistema no empeore. Por ejemplo, aunque la grasa densa en energía puede ayudar a tu gato a subir de peso, también puede causar diarrea. De manera similar, la proteína (necesaria para el crecimiento celular) debe ser de alta calidad y muy digerible a fin de reducir la carga de trabajo en su sistema.