​¿Qué alimentos son tóxicos para mi gato?

La fisiología de tu gato significa que son particularmente sensibles a ciertos químicos y compuestos. No siempre pueden eliminarlos de forma adecuada de su cuerpo, y esto puede provocar enfermedades e incluso la muerte. Saber cuáles son las sustancias y los alimentos tóxicos que debes mantener alejados de tu gato significa que puedes protegerlo mejor contra enfermedades o molestias.

Esta no es una lista completa, así que asegúrate de mantener lejos de tu gato cualquier cosa de la que no estés seguro, y no le des nada fuera de su dieta habitual, a menos que lo hayas comentado con el veterinario.

Medicamentos y productos químicos que son tóxicos para los gatos

Tu gato reaccionará mal a compuestos específicos presentes en los productos para el hogar, incluidos paracetamol, aspirina e ibuprofeno. Los desinfectantes fenólicos, como los que se usan comúnmente para limpiar inodoros, y los solventes como el alcohol blanco también son dañinos. La permetrina, presente en algunos insecticidas, y el etilenglicol (anticongelante) son igualmente tóxicos para los gatos. Asegúrate de mantener todos estos productos alejados de tu gato y en un lugar donde no pueda llegar fácilmente.

Plantas que son tóxicas para tu gato

Muchas veces, tu gato evitará comer cualquier cosa que pueda causar que se enferme. Los gatos son muy sensibles a los sabores amargos, y la mayoría de las sustancias que son tóxicas para ellos tienen un sabor amargo. Sin embargo, no es raro ver que los gatos enfermen por lirios y otras plantas tóxicas.

Por si acaso, es una buena idea evitar cultivar ciertas plantas en tu jardín o tenerlas en tu casa, ya que son tóxicas para los gatos. Dentro de estas, se incluyen: