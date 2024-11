Alaskan malamute

Los alaskan malamutes pertenecen a una de las razas árticas de arreo más antiguas. Son perros poderosos, robustos, con un pecho profundo y un cuerpo fuerte y musculoso. Su cabeza ancha presenta orejas triangulares, que se levantan cuando el perro está atento.

Los alaskan malamutes son perros de arreo que no fueron criados para la velocidad, sino para la fuerza y ​​el poder de permanencia. Les gusta compartir su afecto con toda la familia y no se apegan a una persona en particular.

Fuente: hechos y características clave obtenidos de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)