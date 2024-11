Lo creas o no, el pastor australiano es un original estadounidense, a pesar de que lleva el nombre de Down Under. Su sólido sentido de sí mismos y su energía infinita fueron descubiertos por ganaderos en el oeste de los EE. UU. después de que los colonos vascos trajeran el perro a través de Australia. No hay fronteras para esta querida raza. Ágil y siempre dispuesto a trabajar, el Pastor Australiano tiene un temperamento ecuánime que lo convierte en una adición fabulosa a cualquier residencia personal o profesional.

Nombre oficial: Pastor Australiano

Origen: Estados Unidos de América