No es exagerado decir que el Teckel estándar de pelo largo se obstina en su búsqueda de todas las cosas: parte del grupo de sabuesos, la raza es muy valorada por su tamaño compacto. Quizá te estés preguntando cómo puede un perro tan pequeño atrapar algo. Pero el perro Teckel fue criado pequeño para el deporte, específicamente para enterrarse en estrechos pasadizos de tierra y encontrar tejones y animales más pequeños. Con estos mimbres, no es de extrañar que el resultado fuera un perro valiente y "que no toma prisioneros". Como si su tamaño único no fuera suficiente, los Teckel vienen además en una versión en miniatura.

Nombre oficial: Teckel estándar de pelo largo

Otros nombres: Perro salchicha, Dachshund, perro tejón

Orígenes: Alemania