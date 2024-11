Cuidado de tu perro en climas fríos

Antes de que el frío del invierno llegue con todas sus fuerzas, es bueno que tomes algunos recaudos generales para garantizar un invierno saludable y seguro para tu compañero favorito. Empezá con una visita al veterinario para que haga un examen general de invierno, a fin de detectar cualquier problema de salud preexistente.

Lo creas o no, un aseo adecuado también es importante para mantenerse saludable los meses de invierno. Un pelaje pesado y enmarañado no protege adecuadamente la piel que está debajo contra las temperaturas frías extremas. Si tu perro pasa mucho tiempo en el exterior, revisale las orejas y las patas con regularidad, para comprobar que no haya signos de congelamiento. Es importante mantener corto el pelo entre las almohadillas de las patas durante el invierno, para minimizar la acumulación de hielo entre los dedos.

Actividades en el exterior en clima frío

Si bien los humanos podemos encontrar el sofá y un cómodo edredón más atractivos que estar en el exterior durante los meses invernales, es importante que tu perro mantenga una rutina de ejercicios adecuada para evitar que suba de peso y minimizar el riesgo de estrés, letargo y falta de estimulación. Los cachorros en particular pueden desarrollar problemas de conducta como lloriquear, ladrar excesivamente, cavar, masticar, morder o jugar demasiado brusco si no hacen el ejercicio adecuado y queman la energía que tienen.



Hacé que la diversión en el exterior sea emocionante al cambiar el juego en el patio trasero por un paseo al parque o la exploración de un sendero natural. Incluso si elegís una ruta diferente para caminar, motivarás los sentidos de tu perro, al exponerlo a nuevos olores y estímulos visuales. Podés inventar nuevas actividades de juego en el patio, como crear una carrera de obstáculos o darle juguetes nuevos. Lo importante es mantener a tu perro activo durante estos meses fríos.