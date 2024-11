Enfermedades en la piel de los perros: Conocé las condiciones de tu mascota

Enfermedades cutáneas causadas por agentes infecciosos

La piel de tu perro está habitada por una gran variedad de microorganismos que normalmente conviven sin problemas. Sin embargo, los parásitos, las alergias o lostraumatismos, por ejemplo, pueden alterar ese frágil equilibrio y provocar dermatitis infecciosas. Otros factores como la temperatura, la humedad y la estructura de la piel también pueden afectar al microambiente de la piel de tu perro.En condiciones normales, las bacterias que habitan en la piel de tu perro no causan ningún daño; un "microbioma" equilibrado puede ser incluso bastante beneficioso. Sin embargo, las enfermedades bacterianas de la piel denominadas "piodermias" son frecuentes en los perros. Si el veterinario sospecha que tu perro padece una enfermedad bacteriana de la piel, puede realizar algunas pruebas para confirmar que las bacterias son la causa principal y determinar el agente responsable de la afección. Para tratar las infecciones bacterianas pueden utilizarse tratamientos tópicos como lociones o, en algunos casos, pueden ser necesarios tratamientos orales a largo plazo, todos recomendados por el veterinario.Las enfermedades cutáneas de origen viral son poco frecuentes en los perros. La más común es una forma de verruga conocida como "papilomatosis". La enfermedad puede remitir espontáneamente. Sin embargo, algunos perros tienen masas persistentes, y la extirpación quirúrgica suele ser necesaria cuando altera la calidad de vida del perro (por ejemplo, el sangrado frecuente).La más peligrosa es la enfermedad viral denominada moquillo. Este virus provoca un engrosamiento de las patas y la nariz del perro, entre otros síntomas que no están relacionados con la piel. Puede ser mortal, pero se puede prevenir con vacunas. Si observás alguno de los síntomas aquí mencionados, consultá con el veterinario.La tiña (científicamente conocida como “dermatofitosis”) es una enfermedad fúngica de la piel. Los hongos se alimentan de la queratina, el principal componente del pelo del perro, y pueden causar enfermedades de las uñas, la piel y el pelaje. Entre los síntomas se incluyen la pérdida abundante de pelo, escamas, pelos quebradizos o inflamación del folículo piloso o de la piel. La tiña es muy contagiosa y también puede propagarse entre perros y humanos, por lo que el tratamiento debe ser exhaustivo y global para controlar tanto a tu mascota como su entorno. El veterinario te recomendará las mejores opciones.La levadura está normalmente presente en la piel del perro, pero en algunas condiciones se torna patógena y causa dermatitis. Por ejemplo, una levadura denominada Malassezia, que puede afectar a las orejas, la cara, el cuello o las patas, pero también puede ser generalizada. Si notás que la piel de tu perro huele mal, parece inflamada, tiene un aspecto más oscuro y engrosado y la picazón es constante, es posible que tu perro esté sufriendo una infección por levaduras. Estas infecciones también pueden ser muy olorosas. El tratamiento puede requerir productos tópicos y/o sistémicos, pero también es importante detectar cualquier posible problema subyacente, como una alergia ambiental, para evitar que se repita.Sí,escuchaste bien.Los problemas de oído en los perros son afecciones de la piel.Pueden ser causados por bacterias, parásitos, levaduras, alergias, pero también por cuerpos extraños como césped o insectos que se atascan en el canal auditivo causando otitis. Si ves a tu perro sacudirse violentamente o rascarse la cabeza con la pata, es posible que tenga una afección en el oído y es importante que lo consultes con el veterinario, especialmente durante la temporada en la que abundan las espiguillas, ya que éstas pueden migrar por el conducto auditivo y no volver a salir, incluso hasta perforar la membrana timpánica.