​Cómo evitar que tu perro sufra de un malestar estomacal

Todos los perros pueden sufrir, ocasionalmente, de malestar estomacal, pero la edad, la raza, el tamaño y el estilo de vida de tu perro pueden hacerlo más propenso a este problema que la mayoría. Afortunadamente, hay formas en que puedes ayudar a evitar el malestar estomacal y hacer que el sistema digestivo de tu mascota se mantenga saludable en cada etapa de su vida.

La digestión de tu perro

El funcionamiento saludable del sistema digestivo de tu perro es crucial para asegurar que absorba todos los nutrientes que necesita de su alimento. La inmensa superficie del intestino delgado está cubierta por células que ayudan a absorber vitaminas, minerales y otros nutrientes, y también tiene la mayor cantidad de células inmunitarias del cuerpo. El tracto gastrointestinal completo es el hogar de la microflora, que son bacterias que ayudan a mantener un ambiente digestivo saludable, y estas bacterias pueden verse afectadas por los alimentos que ingiere tu perro.

¿Cuáles son los síntomas de malestar estomacal de los perros?

Si tu perro presenta un malestar estomacal, puede sufrir de diarrea (deposiciones blandas y sin forma) y vómitos. También puede expresar molestias o presentar distensión abdominal. Los problemas digestivos crónicos también vienen acompañados de síntomas como pérdida de peso y un pelaje deslucido.

Prevención del malestar estomacal en cachorros

Los cachorros son particularmente propensos al malestar estomacal y la diarrea. Su sistema digestivo aún no ha madurado completamente. También tienen una "brecha de inmunidad", durante la cual el sistema inmunológico del cachorro ya no está protegido por los anticuerpos que obtuvo de su madre, pero aún no produce sus propios anticuerpos de manera eficaz. Un malestar estomacal en cachorros menores de tres semanas también puede indicar enfermedades más graves que pueden ser fatales.

Puedes fomentar la salud digestiva de tu cachorro si le proporcionas un alimento con nutrientes y evitas cambiárselo demasiado rápido. También debes asegurarte de vacunar a tu cachorro cuando su veterinario así lo indique.