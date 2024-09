5 preguntas para la profesora Chastant ¿Se puede ser a la vez amante de gatos y de perros? Creo que algunas personas son un poco como el Arca de Noé, es decir, cualquier animal las hace felices. Son personas que tienen 2 perros, 3 gatos, una iguana, un caballo en el jardín, 4 ratones, etc. Pero creo que la mayoría de la gente, aunque tenga 2 animales, se inclina por uno u otro. No son el mismo tipo de personas. Sólo es mi opinión. ¿Cuántos perros ha tenido? Tuve 3 perros en mi vida. El primero fue una Cocker Spaniel dorada llamada Otcho, una perra que no siempre tenía la mejor disposición, pero yo era su dueña y nos llevábamos bien. Así que ella fue mi primera perra. Después, tuve dos gran daneses. Uno de ellos se llamaba Fégor - ese fue el nombre que le puso el criador - una abreviatura de Belphégor. Nació en el año de las efes -en Francia, llamamos a nuestros perros según el año en que nacen, cada año recibe una letra del alfabeto*-, así que debía tener un nombre que empezara con "F". Y también tuve a Magallanes, famoso en los pasillos de la facultad de veterinaria. Cuéntenos más sobre su gran danés, Magallanes. Magallanes venía a trabajar conmigo todos los días. ¿Qué mejor lugar que una facultad de veterinaria para llevar a un perro a trabajar contigo? Hacía reír a los estudiantes porque se parecía un poco a un ternero; en aquella época yo enseñaba reproducción y cirugía bovina, así que era apropiado. Magallanes venía conmigo a los establos y se sentaba detrás de las vacas, observándolas en silencio, esperando. Las vacas también permanecían siempre calladas, igualmente interesadas en Magallanes. ¿Quizá porque también lo veían parecido a sus terneros? Miraba a los caballos que pasaban por la escuela. Si no, estaba en mi oficina. Saludaba a las visitas, pero cuando la gente entraba y él se ponía de pie, la gente se quedaba generalmente asombrada porque, por supuesto, aunque los gran daneses son animales muy dulces, también son muy grandes. Yo mido 1,71 m, pero la parte superior de la cabeza del perro me llegaba a la mitad del pecho. Y debía de pesar 70 kilos. Era enorme, tanto en tamaño como en personalidad. Si fuera un gato o un perro, ¿qué raza sería? Diría que un Schnauzer de tamaño medio. Tienen mucho carácter, pero no son agresivos. Un animal con verdadera personalidad que destaca y sabe lo que quiere. Si hay cosas inteligentes que hacer, las va a hacer. Puede colaborar, cooperar. Realmente me estoy describiendo como un perro ... Estoy feliz de hacer cosas con la gente, pero hay límites. Y, definitivamente tengo una mente propia. Así que, sí, sería un Schnauzer. ¿A qué se dedicaría si no fuera científica? Cuando empecé mis estudios de veterinaria, había una competencia que debía aprobar antes de ingresar a la facultad. Y pensé que, si no ingresaba, tenía que poder hacer otra cosa. ¿Pero qué otra cosa podía hacer? Primero pensé en intentar ser ginecóloga, para poder hacer cirugía obstétrica (el mismo campo bajo otra bandera). Y mi segunda idea fue convertirme en lo que en Francia llamamos ingeniero de aguas y bosques. Es decir, salir a gestionar los bosques. Me habría encantado. Habría sido completamente diferente.