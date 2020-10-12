Por qué la taurina es tan importante para perros y gatos

Los beneficios de la taurina para perros

Los perros tienen la capacidad de producir taurina a partir de otros dos aminoácidos: cisteína y metionina. Por esta razón, no se considera esencial en su dieta. Sin embargo, debido a los numerosos beneficios para la salud que ofrece, la taurina igualmente puede ser un nutriente importante para incluir en las dietas de los caninos. Especialmente porque algunos perros pueden desarrollar deficiencia de taurina.

Al igual que con los gatos, los niveles bajos de taurina en la sangre pueden estar relacionados con la enfermedad cardíaca que se denomina miocardiopatía dilatada (MCD) en algunas razas de perros que están predispuestas a esta enfermedad.

¿Cuánta taurina necesita un perro?

No se han formalizado requisitos de taurina para los alimentos comerciales para perros. Si te preocupa que tu perro pueda tener una deficiencia, o buscas asesoramiento sobre cuánta taurina necesita tu perro en su dieta, pregúntale al veterinario.

Signos de deficiencia de taurina en perros y gatos

Debido a que la taurina tiene beneficios para la salud tan amplios, los signos de que tu gato o perro tenga una deficiencia pueden variar y pueden incluir:

Visión deficiente

Retraso en el crecimiento

Respiración dificultosa

Enfermedades cardíacas

Sordera

Si tu gato o perro presenta alguno de estos signos, o si tienes alguna otra inquietud sobre su salud, siempre es mejor llevarlo al veterinario para realizar un control.

Instrucciones para incluir taurina en las dietas de gatos o perros

Las fuentes más ricas en taurina son la carne y las aves (incluidos los órganos internos como el hígado y el riñón), los mariscos y los huevos; no se encuentra en los alimentos vegetales. En Royal Canin, todos nuestros alimentos para perros y gatos incluyen taurina como parte de una combinación nutricional cuidadosamente equilibrada y diseñada para cada raza específica o requisito de salud.