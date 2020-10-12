Por qué la taurina es tan importante para perros y gatos
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¿Qué son los nutrientes?
Los nutrientes se dividen en dos amplias categorías:
- Macronutrientes: las proteínas, grasas y carbohidratos deben conformar la mayor parte de la dieta.
- Micronutrientes: estos incluyen vitaminas y minerales, y son esenciales pero necesarios en cantidades mucho menores.
Los nutrientes tienen cuatro funciones clave:
- Desarrollar y mantener el cuerpo: Por ejemplo, los músculos, el pelaje y la piel están formados por proteínas.
- Dar energía: Los carbohidratos, las grasas y las proteínas permiten que el cuerpo genere calor, movimiento y otras formas de energía.
- Iniciar y controlar procesos: Por ejemplo, el hierro se usa en los glóbulos rojos para ayudar a transportar oxígeno por todo el cuerpo.
- Nutrir y proteger el cuerpo: Algunos nutrientes promueven la salud y ayudan a combatir los efectos de la edad y otros ayudan a la recuperación.
Beneficios de la taurina
La taurina es un aminoácido que se encuentra en los tejidos y órganos de todo el cuerpo, incluidos los músculos, el corazón, el cerebro y la retina. A diferencia de la mayoría de los aminoácidos, la taurina no crea células proteicas, pero desempeña muchas otras funciones importantes. Por ejemplo:
- Fortalece el corazón.
- Permite un flujo sanguíneo saludable.
- Favorece la retina y la visión.
- Promueve la salud reproductiva.
- Tiene un efecto antioxidante que ayuda a proteger contra el envejecimiento.
Los beneficios de la taurina para gatos
Es esencial incluir taurina en la dieta de tu felino porque no puede producirla él mismo. Si la comida de un gato es demasiado baja en taurina, desarrollará una deficiencia de ella, lo que puede provocar una gran variedad de problemas graves de salud.
Por ejemplo, puede producir la degeneración de la retina y el desarrollo de una ceguera. Puede desacelerar su crecimiento y afectar su capacidad de reproducción. Además, también existe un vínculo entre la deficiencia de taurina y una afección cardíaca llamada miocardiopatía dilatada (MCD).
¿Cuánta taurina necesitan los gatos?
En el caso de los alimentos comerciales para mascotas, el requisito mínimo de taurina para los gatos adultos es de 25 mg/100 kcal de alimento seco y de 50 mg/100 kcal para los alimentos enlatados (publicación de 2018 de la Asociación de Funcionarios Norteamericanos para el Control de la Alimentación). Sin embargo, los requisitos de taurina pueden variar según el felino, por lo que siempre es mejor consultar al veterinario si te preocupa que tu gato no esté recibiendo suficiente.
Los beneficios de la taurina para perros
Los perros tienen la capacidad de producir taurina a partir de otros dos aminoácidos: cisteína y metionina. Por esta razón, no se considera esencial en su dieta. Sin embargo, debido a los numerosos beneficios para la salud que ofrece, la taurina igualmente puede ser un nutriente importante para incluir en las dietas de los caninos. Especialmente porque algunos perros pueden desarrollar deficiencia de taurina.
Al igual que con los gatos, los niveles bajos de taurina en la sangre pueden estar relacionados con la enfermedad cardíaca que se denomina miocardiopatía dilatada (MCD) en algunas razas de perros que están predispuestas a esta enfermedad.
¿Cuánta taurina necesita un perro?
No se han formalizado requisitos de taurina para los alimentos comerciales para perros. Si te preocupa que tu perro pueda tener una deficiencia, o buscas asesoramiento sobre cuánta taurina necesita tu perro en su dieta, pregúntale al veterinario.
Signos de deficiencia de taurina en perros y gatos
Debido a que la taurina tiene beneficios para la salud tan amplios, los signos de que tu gato o perro tenga una deficiencia pueden variar y pueden incluir:
- Visión deficiente
- Retraso en el crecimiento
- Respiración dificultosa
- Enfermedades cardíacas
- Sordera
Si tu gato o perro presenta alguno de estos signos, o si tienes alguna otra inquietud sobre su salud, siempre es mejor llevarlo al veterinario para realizar un control.
Instrucciones para incluir taurina en las dietas de gatos o perros
Las fuentes más ricas en taurina son la carne y las aves (incluidos los órganos internos como el hígado y el riñón), los mariscos y los huevos; no se encuentra en los alimentos vegetales. En Royal Canin, todos nuestros alimentos para perros y gatos incluyen taurina como parte de una combinación nutricional cuidadosamente equilibrada y diseñada para cada raza específica o requisito de salud.
Sabemos que la calidad, así como la cantidad, de una proteína alimentaria de un gato o un perro puede influir en la prevención de la deficiencia de taurina y otros problemas de salud, por lo que Royal Canin utiliza proteínas altamente digestibles. Esto ayuda a que tu mascota absorba tantos nutrientes como sea posible de sus alimentos. Para obtener más información sobre las dietas de Royal Canin, consulta nuestros productos o habla con un profesional del cuidado de mascotas.
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