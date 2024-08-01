Hablemos de los Bosque de Noruega
Un dócil gigante del mundo felino, el Bosque de Noruega es afable, tranquilo y, a menudo, bastante juguetón. Esto los convierte en una raza ideal que tener cerca de los niños. A diferencia de algunos gatos, forman fuertes lazos con sus familias humanas y también se sabe que son bastante cariñosos. Luego está la impresionante estatura del Bosque de Noruega, gracias a su pelaje voluminoso y a esas orejas peludas, que le dan la apariencia casi de un lince. Originarios del norte de Europa, como su nombre indica, se adaptan bien a los climas más fríos.
Nombre oficial: Bosque de Noruega
Otros nombres: Skogkatt nórdico, Skogkatt, Wegie
Orígenes: Noruega
Largo del pelo4 out of 5
Nivel de desprendimiento del pelaje4 out of 5
Necesidades de aseo4 out of 5
Nivel de energía3 out of 5
Tendencia a maullar1 out of 5
¿Mascota familiar?*4 out of 5
Compatibilidad con otra mascota4 out of 5
Puede quedarse solo2 out of 5
Entorno (interior/exterior)3 out of 5
|Macho
|Hembra
|Altura
|Altura
|23 - 30.5 cm
|23 - 30.5 cm
|Peso
|Peso
|4 - 9 kg
|3 - 7 kg
|Etapa de la vida
|Edad del gatito en desarrollo
|Período de adulto
|De 4 a 12 meses
|De 1 a 7 años
|Edad de mayor
|Edad de adulto mayor
|De 7 a 12 años
|12+
Conoce al Bosque de Noruega
Todo lo que necesitas saber sobre la raza
Con un nombre que parece sacado de un cuento de hadas, el Bosque de Noruega supera cualquier expectativa. Conocidos por sus ojos almendrados, su impresionante tamaño y su lustroso pelaje, podrían ser el personaje de un libro de cuentos y parecerse más a un animal salvaje que a una mascota familiar.
Sin embargo, curiosamente, si bien es cierto que provienen de los bosques noruegos que les dan nombre, los Bosque de Noruega pueden descender en origen de gatos domésticos. De hecho, popularmente, se cree que los antepasados del Bosque de Noruega eran las mascotas de los vikingos noruegos. Más tarde, la raza se estableció en los salvajes bosques nórdicos, donde fue asilvestrándose gradualmente y donde su pelaje fue aumentando en longitud y grosor para hacer frente al duro clima escandinavo.
Hoy, si bien sigue siendo un animal resistente, robusto y seguro de sí mismo, el Bosque de Noruega también tiene un temperamento sociable y encantador que no hace honor a sus orígenes. Como tal, puede llevarse bien con niños y otras mascotas, e incluso con perros a veces.
Como una de las razas de gato doméstico más grandes, un Bosque de Noruega completamente desarrollado puede alcanzar un peso máximo de alrededor de 9 kg (20 libras). Animal fuerte, poderoso y ágil, no muy diferente del Maine Coon, es excepcionalmente bueno para escalar gracias a su cuerpo musculoso y a sus fuertes garras. El Bosque de Noruega es también una de las únicas razas a las que les gusta el agua, gracias a que su pelo la repele, así que cuidado si tienes un estanque de peces,... ¡Puede que incluso trate de saltar a tu baño!
Si bien es cierto que se adapta mejor a un estilo de vida de exterior, puede adaptarse bien a la vida en interior siempre que tenga muchos juguetes y actividades que lo mantengan ocupado. Raza extremadamente inteligente con una personalidad juguetona, los gatos Bosque de Noruega son animales muy interactivos que también disfrutan de jugar con sus dueños. El Bosque de Noruega también tiene una buena esperanza de vida: llega alcanzar una edad promedio de 14 a 16 años.
Cada vez más populares a lo largo de los años, se les designó gatos oficiales de Noruega en la década de 1950. Hoy en día, los gatos Bosque de Noruega figuran entre las 20 razas de gato más populares del mundo.
Dos hechos sobre los Bosque de Noruega
1. Escalar le gusta bastante
Según el folclore nórdico, el Skogkatt (para usar el nombre nativo del Bosque de Noruega) era un "gato hada que habitaba en las montañas". Cuenta la leyenda que tenían la capacidad de escalar escarpadas paredes rocosas que para otras razas resultaba imposible.
2. Color único
El Bosque de Noruega tiene un manto de pelo de muchos posibles colores, desde chocolate hasta negro y lavanda. Pero, ¿sabías que se ha identificado un color único en la raza? Probado mediante pruebas de ADN, este color es un ámbar que aparece en dos tonos diferentes.
Historia de la raza
Aunque los orígenes precisos del Bosque de Noruega no se conocen, se cree que los vikingos trajeron a sus antepasados a Noruega alrededor del año 1000 d. C. Si bien muchos creen que la raza actual desciende de una variedad de pelo corto en Gran Bretaña, también pueden hundir sus raíces en el gato Siberiano y el gato de Angora Turco, ambos gatos de pelo largo, de Rusia y Turquía, respectivamente.
En cualquier caso, a lo largo de los años, se establecieron colonias en los bosques noruegos y finalmente se adaptaron al clima frío y duro de allí. Más tarde, los granjeros locales los utilizaron por sus habilidades de caza, para mantener a raya a las poblaciones locales de ratones, pero no se establecieron como mascotas domésticas hasta hace relativamente poco tiempo.
De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, el Bosque de Noruega casi llegó a extinguirse por completo. Fue solo gracias al Club del Bosque de Noruega, fundado en 1938, que la raza perduró, después de establecer un programa oficial de cría.
El Bosque de Noruega se registró finalmente como raza en Europa en la década de 1970. Sin embargo, no fue hasta 1989 que se aceptaron como raza en Reino Unido. Ahora, son una raza muy popular de mascota en toda Europa y más allá, pero especialmente en su Noruega natal y en Francia.
De la cabeza a la cola
Características físicas de los Bosque de Noruega
1.Cabeza
2.Ojos
3.Cuerpo
4.Cola
5.Pelaje
Aspectos que tener en cuenta
Desde rasgos específicos de la raza hasta una descripción general de su salud, aquí tienes algunos datos interesantes sobre tu Bosque de Noruega
Es importante elegir un criador reconocido
De esa manera, reducirás significativamente el riesgo de cualquier afección hereditaria. Por ejemplo, aunque ocurre muy pocas veces, el Bosque de Noruega tiene predisposición genética a un trastorno neurológico conocido como "enfermedad de almacenamiento de glucógeno IV" (o "enfermedad de Andersen"). Puede manifestarse al nacer, con lo que algunos gatitos nacerán muertos, o también puede manifestarse a los cinco o siete meses con un declive progresivo. Afortunadamente, se puede realizar una prueba de ADN para establecer si un gato está predispuesto o no, por lo que los buenos criadores evaluarán el estado de salud en los padres para reducir el riesgo. Si compras un gatito Bosque de Noruega, asegúrate de consultar con tu criador este dato.
Sus dientes también necesitan atención cuidadosa
Al igual que otras razas, el Bosque de Noruega puede ser propenso a problemas dentales y de las encías. Se pueden producir cuando la placa en los dientes se acumula y se mineraliza, lo que se conoce como "sarro". Esto, a su vez, puede provocar gingivitis (inflamación de las encías) y enfermedad periodontal (que afecta a la estructura alrededor del diente). Como resultado, conviene cepillarle los dientes al Bosque de Noruega con la mayor frecuencia posible. Se recomiendan revisiones dentales regulares, y una dieta correcta también puede ayudar. Por ejemplo, los alimentos secos ayudarán a eliminar la placa dental y los quelantes de calcio pueden prevenir la acumulación de sarro (consulta en nuestra sección sobre nutrición más información sobre la mejor dieta para tu Bosque de Noruega).
Asegúrate de revisar sus ojos regularmente para detectar cualquier anomalía
Otra cosa que tener en cuenta es que el Bosque de Noruega puede ser susceptible a problemas oculares. Por ejemplo, afecciones como conjuntivitis, glaucoma y displasia retiniana, la última de las cuales puede surgir cuando el gatito aún está en el útero o recién nacido. Lo importante es revisar sus ojos regularmente para detectar cualquier signo de molestia o irritación y, si algo no parece correcto, hablar con tu veterinario, que podrá asesorarte sobre el mejor curso de tratamiento. También podrá ofrecer revisiones regulares para tu Bosque de Noruega para evitar cualquier problema.
Dieta saludable, gato más saludable
Una nutrición saludable a medida desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la salud y la belleza del Bosque de Noruega. La comida proporciona energía para ayudar con las funciones vitales y una fórmula nutricional completa para gatos Bosque de Noruega debe contener un equilibrio adecuado de nutrientes. Alimentarles de este modo les ofrecerá una dieta que no peca ni por exceso ni por defecto, y que por consiguiente no tendrá efectos adversos sobre la salud de tu gato. Conviene que haya disponible agua limpia y fresca en todo momento para respaldar una buena regularidad urinaria. Los gatos también están adaptados de forma natural a comer porciones pequeñas entre 7 y 10 veces al día. Darles la ración diaria recomendada de croquetas una vez al día permitirá a tu gato Bosque de Noruega regular su propio consumo. Las siguientes recomendaciones son para animales con buena salud. Si tu gato tiene problemas de salud, consulta al veterinario que recetará una dieta veterinaria exclusiva.
El crecimiento es una etapa esencial en la vida de cualquier gatito. Es una época de grandes cambios, descubrimientos y nuevos encuentros. En cuanto a sus requisitos de energía, proteínas, minerales y vitaminas, los de los gatitos Bosque de Noruega son mucho mayores que los de un gato adulto. Necesitan energía y nutrientes para mantener su cuerpo, pero también para crecer y desarrollarse. El crecimiento de un gatito consta de dos fases:
Construcción
Del nacimiento hasta los 4 meses
El destete es la transición que hace un gatito del alimento líquido, o leche materna, al alimento sólido. Este período corresponde de manera natural al momento en que les salen los dientes de leche, cuando tienen entre 3 y 6 semanas. En esta etapa, los gatitos aún no pueden masticar, por lo que la comida blanda (croquetas rehidratadas o alimento húmedo adaptado) ayuda a facilitar la transición de líquidos a sólidos.
Entre 4 y 12 semanas después del nacimiento
La inmunidad natural que recibe un gatito del calostro de la madre (la primera leche) disminuye, mientras que el sistema inmunológico del gatito se va desarrollando de forma gradual. Este momento crítico, llamado vacío inmunitario, requiere un complejo de antioxidantes, incluida la vitamina E, para ayudar a respaldar sus defensas naturales. Los gatitos pasan por un período intenso y particularmente delicado de crecimiento durante el cual son propensos a sufrir trastornos digestivos. Su dieta en este momento no solo debe ser rica en energía para satisfacer sus necesidades cada vez mayores de crecimiento, sino que también debe contener proteínas altamente digeribles para satisfacer su sistema digestivo, que aún está madurando. Los prebióticos, como los fructooligosacáridos, también pueden respaldar su salud digestiva al ayudar a equilibrar la flora intestinal. ¿El resultado? Una buena calidad de las heces, en todos los aspectos. La alimentación del gatito debería contener omega 3 EPA-DHA, que ayuden a respaldar el correcto desarrollo neurocerebral.
Consolidación y armonización: de los 4 a los 12 meses
A partir del cuarto mes, el crecimiento de un gatito se ralentiza, por lo que se recomienda un alimento bajo en grasas. Esto es especialmente importante después de esterilizar al gato. Entre los 4 y los 7 meses, los dientes de leche del gatito se caen y se sustituyen por los permanentes. Cuando han salido los dientes de adulto, el gatito necesita comer croquetas que sean lo suficientemente grandes como para animarse a masticar. Hasta los 12 meses de edad, el sistema inmunológico de un gatito Bosque de Noruega se sigue desarrollando gradualmente. Un complejo de antioxidantes, incluida la vitamina E, puede ayudar a respaldar sus defensas naturales durante esta época de grandes cambios, descubrimientos y nuevos encuentros. El sistema digestivo va madurando progresivamente, y las aptitudes digestivas alcanzan la plena madurez hacia los doce meses de edad. Es entonces cuando el gato puede consumir comida de adulto.
Además de mantener una función urinaria saludable como con el resto de gatos, los principales objetivos nutricionales para los Bosque de Noruega adultos son:
Estimular la eliminación de pelo ingerido durante su aseo, gracias a fibras seleccionadas, para ayudar a reducir la formación de bolas de pelo
Ayudar a preservar la salud y la belleza de la piel y el pelaje enriqueciendo los alimentos con nutrientes específicos, como ácidos grasos esenciales (especialmente EPA-DHA), aminoácidos esenciales y vitaminas del grupo B
Contribuir a mantener un peso corporal ideal para este gato grande, de complexión fuerte y poderosa, con un nivel de calorías adaptado, para ayudar a mantener saludables huesos y articulaciones
Respaldar una buena higiene bucal gracias a una forma de croqueta adaptada a su mandíbula fuerte y con una textura que induzca a la masticación
Un gato sénior, uno mayor de 12 años, a veces puede tener dificultades con la absorción. Para mantener el peso de los gatos en edad madura y minimizar el riesgo de deficiencias, se les debe dar un alimento extremadamente digerible lleno de nutrientes esenciales.
A medida que envejecen, los gatos sufren cada vez más problemas dentales y, en algunos gatos sénior, el sentido del gusto y el olfato también pueden disminuir, lo que puede conducir a una menor ingesta de alimentos. Para garantizar que ingieren alimento suficiente, es necesario tener en cuenta el tamaño, la forma y la dureza o textura de las croquetas para que se adapten a su mandíbula que ahora puede ser más frágil.
Ten en cuenta que el nivel de energía óptimo para cualquier gato seguirá dependiendo de su estilo de vida, incluso en aquellos que estén envejeciendo. Un gato sénior que siga saliendo regularmente se beneficiará de una dieta con un contenido de grasa ligeramente superior. Por otro lado, el envejecimiento no reduce el riesgo de obesidad de los gatos de interior. Conviene seguir supervisando de cerca su ingesta calórica. Un alimento con un contenido moderado de grasas puede ser óptimo en estos casos.
Cómo cuidar a tu Bosque de Noruega
Consejos de cuidados, entrenamiento y ejercicio
Con un peso máximo de alrededor de 9 kg (20 libras), el gato Bosque de Noruega de tamaño completo necesita una buena cantidad de actividad física para mantenerse en forma. Al ser en tiempos un gato montés, es una raza que también se beneficiará del acceso regular al aire libre. Sin embargo, si esto no es viable, por ejemplo, si vives cerca de una calle muy transitada, una buena solución de compromiso puede ser un área cerrada en el jardín donde poder obtener lo mejor de ambos mundos en un espacio seguro. De cualquier manera, te interesa pensar en el máximo posible de actividades para que disfruten en casa. Como el Bosque de Noruega es un escalador consumado, apreciará algo para subir y bajar, como un elaborado centro de actividad para gatos con plataformas altas.
El gato Bosque de Noruega es una verdadera maravilla del mundo felino, pero su gruesa doble capa de pelo largo e impermeable requiere un poco de cuidado. Necesitarán cepillarse al menos dos veces por semana, y diariamente durante los períodos de muda, cuando pueden mudar mucho. Además de mantener el pelaje en buen estado de salud y evitar enredos, esto ayudará a evitar que cuerpos extraños, como semillas de hierba, queden atrapadas en su pelaje y provoquen abscesos en la piel. También conviene limpiar diariamente las esquinas de los ojos del Bosque de Noruega, usando un paño diferente para cada ojo, y cortar las uñas según sea necesario. Los dientes deben cepillarse con la mayor frecuencia posible y deben someterse a revisiones dentales periódicas.
Conocido por ser una raza muy inteligente, el Bosque de Noruega aprende rápido. Por lo tanto, pueden entrenarse en casa muy fácilmente. Sin embargo, como se trata de una raza que tarda mucho tiempo en madurar por completo, cabe esperar que las travesuras de gatito continúen durante algún tiempo. Incluso son bastante juguetones en la edad adulta. Como tal, también se beneficiarán de juegos y actividades en el hogar, así como de mucha interacción con sus dueños. Aunque les gusta tener la compañía de sus familias humanas, y por lo general son geniales con otras mascotas, el Bosque de Noruega puede ser un poco tímido con los extraños. Seleccionar un gatito procedente de un criador que practique el manejo y la socialización tempranos puede ayudar con esto.
7/7
Todo sobre los Bosque de Noruega
En realidad, no existe tal cosa como un gato "hipoalergénico". El alérgeno que provoca la reacción en las personas se llama 'Fel d1' y se produce en las glándulas. Sobre todo, está presente en su saliva, por lo que, cuando los gatos se acicalan, esparcen el alérgeno por su cuerpo. Pero no tiene nada que ver con el tipo de pelo (esto es, si es largo o inexistente) como tal.
El temperamento del Bosque de Noruega es una mezcla perfecta de afecto e independencia. En resumen, no son pegajosos, pero les gusta tener la atención de su familia humana. Con una personalidad alegre, el Bosque de Noruega también se nutre de juegos e interacción.
Leer más sobre este tema
