Todo lo que necesitas saber sobre la raza



Con un nombre que parece sacado de un cuento de hadas, el Bosque de Noruega supera cualquier expectativa. Conocidos por sus ojos almendrados, su impresionante tamaño y su lustroso pelaje, podrían ser el personaje de un libro de cuentos y parecerse más a un animal salvaje que a una mascota familiar.

Sin embargo, curiosamente, si bien es cierto que provienen de los bosques noruegos que les dan nombre, los Bosque de Noruega pueden descender en origen de gatos domésticos. De hecho, popularmente, se cree que los antepasados del Bosque de Noruega eran las mascotas de los vikingos noruegos. Más tarde, la raza se estableció en los salvajes bosques nórdicos, donde fue asilvestrándose gradualmente y donde su pelaje fue aumentando en longitud y grosor para hacer frente al duro clima escandinavo.

Hoy, si bien sigue siendo un animal resistente, robusto y seguro de sí mismo, el Bosque de Noruega también tiene un temperamento sociable y encantador que no hace honor a sus orígenes. Como tal, puede llevarse bien con niños y otras mascotas, e incluso con perros a veces.

Como una de las razas de gato doméstico más grandes, un Bosque de Noruega completamente desarrollado puede alcanzar un peso máximo de alrededor de 9 kg (20 libras). Animal fuerte, poderoso y ágil, no muy diferente del Maine Coon, es excepcionalmente bueno para escalar gracias a su cuerpo musculoso y a sus fuertes garras. El Bosque de Noruega es también una de las únicas razas a las que les gusta el agua, gracias a que su pelo la repele, así que cuidado si tienes un estanque de peces,... ¡Puede que incluso trate de saltar a tu baño!

Si bien es cierto que se adapta mejor a un estilo de vida de exterior, puede adaptarse bien a la vida en interior siempre que tenga muchos juguetes y actividades que lo mantengan ocupado. Raza extremadamente inteligente con una personalidad juguetona, los gatos Bosque de Noruega son animales muy interactivos que también disfrutan de jugar con sus dueños. El Bosque de Noruega también tiene una buena esperanza de vida: llega alcanzar una edad promedio de 14 a 16 años.

Cada vez más populares a lo largo de los años, se les designó gatos oficiales de Noruega en la década de 1950. Hoy en día, los gatos Bosque de Noruega figuran entre las 20 razas de gato más populares del mundo.