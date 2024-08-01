Una nutrición saludable a medida desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la salud y la belleza de un gato. La comida proporciona energía para ayudar con las funciones vitales y una fórmula nutricional completa para gatos debe contener un equilibrio adecuado de nutrientes. Alimentarlos de este modo les ofrecerá una dieta que no peca ni por exceso ni por defecto, y que por consiguiente no tendrá efectos adversos sobre la salud de tu gato. El agua limpia y fresca debe estar disponible a toda hora para una buena regularidad urinaria. Los gatos se adaptan naturalmente a comer raciones pequeñas - entre 7 y 10 veces al día. Darle la ración diaria recomendada de croquetas una vez al día le permitirá a tu gato regular su propio consumo; irónicamente, cuando tienen solo una o dos raciones al día, su peso aumenta más que en los gatos que comen a demanda.

Las siguientes recomendaciones son para animales saludables. Si tu gato tiene problemas de salud, consulta a tu veterinario, que podrá prescribirte una dieta veterinaria exclusiva.

Cuando se elige la comida para los gatos Siberianos existen factores que debes considerar: su edad; sensibilidades individuales; sus estilos de vida, que impactan sustancialmente su nivel de actividad; y su estado fisiológico, como esterilización, que es un factor potencial en el aumento de peso. Si el gato tiene acceso al exterior, los cambios de estación también se convierten en un factor, especialmente cuando se trata de cambiar el pelo, lo que ocurre dos veces al año.

Años

Fase de crecimiento

El crecimiento es una etapa esencial en la vida de todo gatito. Es una época de grandes cambios, descubrimientos y nuevos encuentros. En cuanto a sus requisitos de energía, proteínas, minerales y vitaminas, los de los gatitos son mucho mayores que los de un gato adulto. Necesitan energía y nutrientes para mantener su cuerpo, pero también para hacerlo crecer y formarlo. El crecimiento de un gatito consta de dos fases:

Construcción: desde el nacimiento hasta los 4 meses

El destete es la transición que hace un gatito del alimento líquido, o leche materna, al alimento sólido. Este periodo corresponde de manera natural al momento en que les salen los dientes de leche, cuando tienen entre 3 y 6 semanas. En esta etapa, los gatitos aún no pueden masticar, por lo que un alimento blando (croqueta rehidratada o un alimento húmedo adaptado) ayuda a facilitar la transición de líquidos a sólidos. Entre la semana 4 y la 12 después del nacimiento, la inmunidad natural que el gatito recibe del calostro (o primera leche) de su madre disminuye mientras el sistema inmune del gatito se desarrolla gradualmente. Esta etapa crítica, llamada ventana inmunológica, requiere un complejo de antioxidantes y vitamina E, para ayudar a apoyar sus defensas naturales. Los gatitos atraviesan un período de crecimiento intenso y particularmente delicado, durante el cual son propensos a trastornos digestivos. Su dieta en esta etapa no solo debe ser rica en energía para cubrir sus necesidades esenciales de crecimiento, sino que también debe contener proteínas altamente digeribles para su sistema digestivo que aún está en desarrollo. Los prebióticos, como los fructo-oligosacáridos, también apoyan a su salud digestiva al balancear su flora intestinal. ¿El resultado? Una buena calidad de las heces, en todos los aspectos. La alimentación del gatito debería contener ácidos grasos omega 3, EPA-DHA, que respaldan el correcto desarrollo neurocerebral.

Consolidación y armonización, de los 4 a los 12 meses