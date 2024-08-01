Hablemos de los gatos Siberianos
El pelaje grueso y lustroso del gato Siberiano no es solo para mostrar, aunque es magnífico. A lo largo de los siglos, esta antigua raza desarrolló un abrigo de piel aislante e impermeable de triple capa, ideal para soportar el duro clima de su Siberia natal. Si sus ancestros evolucionaron para la vida resistente en exteriores, en la actualidad, los Siberianos ciertamente agradecen las condiciones más cómodas. Estos gatos afectuosos pueden ser juguetones, pero la mayor parte del tiempo están bastante contentos acurrucados en el calor, cerca de sus tutores, siempre listos para acurrucarse.
Nombre oficial: Siberiano
Otros nombres: Neva masquerade (variedad puntiaguda), gato bosque de Siberia
Orígenes: Rusia
Nivel de desprendimiento del pelaje4 out of 5
Necesidades de actividad física (alta, baja, media):1 out of 5
Compatibilidad con otra mascota4 out of 5
¿Clima cálido?2 out of 5
¿Apto para niños?*5 out of 5
|Macho
|Hembra
|Altura
|Altura
|28 - 33 cm
|28 - 33 cm
|Peso
|Peso
|7 - 8 kg
|5.5 - 6 kg
|Etapa de la vida
|Edad del gatito en desarrollo
|Período de adulto
|De 4 a 12 meses
|1 a 7 años
|Edad de mayor
|Edad de adulto mayor
|De 7 a 12 años
|A partir de 12 años
Conoce al Siberiano
Todo lo que necesitas saber sobre la raza
Con sus pelajes extravagantes, ojos grandes y redondos, orejas esponjosas e impresionantes colas con forma de cepillo, los gatos Siberianos son verdaderas bellezas rusas. Pero si esperas un temperamento frío acorde con sus congelados orígenes Siberianos, te sorprenderá un poco. Estos maravillosos gatos son grandes mimosos que solo quieren estar cerca de sus humanos elegidos: literalmente te seguirán por toda la casa y se acurrucarán en tu regazo, ofreciéndose como una especie de bolsa de agua caliente felina.
Los gatos Siberianos incluso "te hablarán". Los Siberianos se comunican con sus humanos a través de dulces y pequeños trinos y carraspeos, así como de los ronroneos y maullidos más convencionales.
Los Siberianos gregarios también se llevan bien con otros animales y con niños. Son juguetones y atléticos por naturaleza y eso a veces puede traducirse en saltos enérgicos sobre los muebles o golpes frenéticos al cursor de tu computadora. Sin embargo, estos gatos también tienen un lado plácido y tranquilo. No es de extrañar que la raza siberiana a veces se utiliza como gato de terapia.
2 datos acerca de los gatos Siberianos
1. Desde Rusia con guantes
En realidad, los guantes podrían ser lo único que falta en el guardarropa de invierno del Siberiano. La ropa resistente al clima de este afectuoso felino es impresionante: un pelaje de triple capa, repelente al agua, una gorguera completa, nalgas esponjosas y una cola espesa como la de un zorro. Las almohadillas con mechones en las patas completan el equipo para exteriores del Siberiano, que los ayudará a caminar por el paisaje nevado antes de que lleguen a ti.
2. Neva masquerade punto de lince
No, no es un código secreto, sino una manera de describir un gato Siberiano con marcas distintivas y orejas tupidas. El nombre alternativo neva masquerade se usa para los Siberianos con pelaje más oscuro en las extremidades (también conocido como puntiagudo). Y si tu felino tiene pequeños mechones de pelo en la punta de las orejas, entonces tiene algo en común con su primo (lejano) más grande y salvaje, el lince. Estos mechones, que ayudan a mantener las orejas de los gatos libres de suciedad, se conocen como punto de lince.
Historia de la raza
Los gatos Siberianos datan de al menos mil años y se cree que están relacionados con el gato bosque de Noruega: Las similitudes físicas entre ambas razas son obvias y ambas evolucionaron para resistir en ambientes fríos y duros.
Durante mucho tiempo, los gatos Siberianos han sido populares por servir para varias tareas en su tierra natal de Rusia, desde gatos de granja hasta mascotas familiares muy queridas, e incluso tienen apariciones mágicas en el folclore local y en cuentos de hadas.
Aunque algunos se habían mostrado en exposiciones de gatos desde la década de 1870, fue solo después del final de la Guerra Fría que estos fabulosos felinos realmente comenzaron a ser más conocidos, ya que algunos gatos Siberianos fueron exportados a Europa y los Estados Unidos. La Cat Fanciers’ Association aceptó la raza para su registro en el año 2000 y la raza logró el estatus de campeonato en 2006.
De la cabeza a la cola
Características físicas de los gatos Siberianos
1.Cola
2.Orejas
3.Pelaje
Cosas que tener en cuenta
Desde rasgos específicos de la raza hasta una descripción general de su salud, aquí tienes algunos datos interesantes sobre tu Siberiano
Problemas del corazón
En general, los Siberianos son gatos saludables, pero la raza se encuentra entre aquellas propensas a sufrir una enfermedad llamada miocardiopatía hipertrófica, una forma de enfermedad cardíaca que hace que el músculo cardíaco se agrande, lo que disminuye su eficiencia. Siempre intenta comprarle a un criador de buena reputación, que se encargará de criar únicamente gatos de padres sanos.
Cuidado con el peso
Los Siberianos son una raza naturalmente grande y pueden correr el riesgo de ganar demasiado peso, lo que puede provocar problemas de salud. Asegúrate de que tu gato coma los alimentos correctos y en las cantidades correctas para garantizar que permanezcan en el mejor estado de salud. Siempre es una buena idea tener controles periódicos con la veterinaria.
Dieta saludable, gato aún más saludable
Una nutrición saludable a medida desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la salud y la belleza de un gato. La comida proporciona energía para ayudar con las funciones vitales y una fórmula nutricional completa para gatos debe contener un equilibrio adecuado de nutrientes. Alimentarlos de este modo les ofrecerá una dieta que no peca ni por exceso ni por defecto, y que por consiguiente no tendrá efectos adversos sobre la salud de tu gato. El agua limpia y fresca debe estar disponible a toda hora para una buena regularidad urinaria. Los gatos se adaptan naturalmente a comer raciones pequeñas - entre 7 y 10 veces al día. Darle la ración diaria recomendada de croquetas una vez al día le permitirá a tu gato regular su propio consumo; irónicamente, cuando tienen solo una o dos raciones al día, su peso aumenta más que en los gatos que comen a demanda.
Las siguientes recomendaciones son para animales saludables. Si tu gato tiene problemas de salud, consulta a tu veterinario, que podrá prescribirte una dieta veterinaria exclusiva.
Cuando se elige la comida para los gatos Siberianos existen factores que debes considerar: su edad; sensibilidades individuales; sus estilos de vida, que impactan sustancialmente su nivel de actividad; y su estado fisiológico, como esterilización, que es un factor potencial en el aumento de peso. Si el gato tiene acceso al exterior, los cambios de estación también se convierten en un factor, especialmente cuando se trata de cambiar el pelo, lo que ocurre dos veces al año.
Años
Fase de crecimiento
El crecimiento es una etapa esencial en la vida de todo gatito. Es una época de grandes cambios, descubrimientos y nuevos encuentros. En cuanto a sus requisitos de energía, proteínas, minerales y vitaminas, los de los gatitos son mucho mayores que los de un gato adulto. Necesitan energía y nutrientes para mantener su cuerpo, pero también para hacerlo crecer y formarlo. El crecimiento de un gatito consta de dos fases:
Construcción: desde el nacimiento hasta los 4 meses
El destete es la transición que hace un gatito del alimento líquido, o leche materna, al alimento sólido. Este periodo corresponde de manera natural al momento en que les salen los dientes de leche, cuando tienen entre 3 y 6 semanas. En esta etapa, los gatitos aún no pueden masticar, por lo que un alimento blando (croqueta rehidratada o un alimento húmedo adaptado) ayuda a facilitar la transición de líquidos a sólidos. Entre la semana 4 y la 12 después del nacimiento, la inmunidad natural que el gatito recibe del calostro (o primera leche) de su madre disminuye mientras el sistema inmune del gatito se desarrolla gradualmente. Esta etapa crítica, llamada ventana inmunológica, requiere un complejo de antioxidantes y vitamina E, para ayudar a apoyar sus defensas naturales. Los gatitos atraviesan un período de crecimiento intenso y particularmente delicado, durante el cual son propensos a trastornos digestivos. Su dieta en esta etapa no solo debe ser rica en energía para cubrir sus necesidades esenciales de crecimiento, sino que también debe contener proteínas altamente digeribles para su sistema digestivo que aún está en desarrollo. Los prebióticos, como los fructo-oligosacáridos, también apoyan a su salud digestiva al balancear su flora intestinal. ¿El resultado? Una buena calidad de las heces, en todos los aspectos. La alimentación del gatito debería contener ácidos grasos omega 3, EPA-DHA, que respaldan el correcto desarrollo neurocerebral.
Consolidación y armonización, de los 4 a los 12 meses
A partir del cuarto mes, el crecimiento de un gatito se ralentiza, por lo que se recomienda un alimento bajo en grasas. Esto es particularmente importante luego de la esterilización de un felino. Entre los 4 y 7 meses, se caen los dientes de leche del gatito y son reemplazados por los permanentes. Cuando los dientes de adulto han salido, el gatito necesita comer croquetas que sean lo suficientemente grandes para incentivarlos a masticar. Hasta que cumplen los 12 meses de edad, el sistema inmunológico de los gatitos Siberianos sigue desarrollándose gradualmente. Un complejo de antioxidantes que incluya vitamina E, puede ayudar a mantener sus defensas naturales durante esta época de grandes cambios, descubrimientos y nuevos encuentros. Su sistema digestivo madura progresivamente y sus aptitudes digestivas alcanzan la plena madurez hacia los doce meses de edad. A partir de eso, el felino puede consumir alimento para adulto.
Cuando se trata de su nutrición, los objetivos para un Siberiano adulto son:
Contribuir a mantener un peso corporal ideal mediante el uso de ingredientes altamente digeribles y mantener el contenido de grasa en un nivel sensato*, especialmente en el caso de gatos esterilizados, gatos de interior y gatos vagabundos. Facilitar una digestión óptima y equilibrar la microbiota intestinal mediante el uso de proteínas y prebióticos altamente digestibles. Preservar la salud y la belleza de la piel y el pelaje enriqueciendo los alimentos con ácidos grasos esenciales (especialmente EPA-DHA), aminoácidos esenciales y vitaminas del grupo B. Mantener un tracto urinario saludable. Añadir fibra para estimular la eliminación del pelo ingerido durante su aseo, gracias a fibras seleccionadas, para ayudar a reducir la formación de bolas de pelo. Respaldar el cuidado y la higiene bucales diarios.
Algunos gatos pueden ser quisquillosos con la comida, por lo que su palatabilidad es clave. Fórmula y aromas exclusivos, tamaño de la croqueta, textura especial, o una combinación de diferentes formas o texturas, tanto con los alimentos secos como húmedos, ayudarán a estimular su apetito.
*Ajustar el nivel energético de los alimentos a las necesidades energéticas de los gatos les anima a regular su propio consumo. Los gatos suelen tener más dificultades para frenar el apetito si la croqueta es muy rica en grasas.
Después de los 7 años de edad los Siberianos comienzan a enfrentar los primeros signos de envejecimiento. Una fórmula enriquecida con antioxidantes ayudará a mantener su vitalidad y un contenido adecuado de fósforo respaldará su sistema renal.
El envejecimiento también es sinónimo de una capacidad digestiva modificada. En ocasiones, los gatos adultos mayores (de más de 12 años) pueden tener dificultades con la absorción. Para mantener el peso de los gatos en edad madura y evitar cualquier riesgo de deficiencias, se les debe dar un alimento extremadamente digerible lleno de nutrientes esenciales.
A medida que envejecen, los felinos sufren problemas dentales, y en algunos gatos adultos mayores, los sentidos del gusto y el olfato disminuyen también, lo que puede conducir a una ingesta reducida de alimentos. Para asegurarnos de que coman lo suficiente, la forma, el tamaño y la dureza (es decir la textura) de sus croquetas debe ser adaptada a su mandíbula potencialmente más frágil.
Ten en cuenta que el nivel de energía óptimo para cualquier gato seguirá dependiendo de su estilo de vida, incluso en aquellos que estén envejeciendo. Un gato adulto mayor que sale regularmente se beneficiará de una dieta con un contenido de grasa ligeramente superior. Por otro lado, el envejecimiento no reduce el riesgo de obesidad de los gatos de interior. Su ingesta de calorías aún debe controlarse de cerca. Un alimento con un contenido moderado de grasas puede ser lo adecuado en estos casos.
Cuidado de tu Siberiano
Consejos de aseo, entrenamiento y ejercicio
7/7
Todo acerca de los gatos Siberianos
En realidad, no. El pelaje del Siberiano puede ser grueso e impresionante, pero solo necesita un cepillado rápido cada cierta cantidad de días para mantenerse en buen estado y sin nudos. En la temporada de muda de pelo (dos veces al año) tendrás que cepillarlo un poco más y probablemente pasar la aspiradora MUCHO más.
Ningún gato puede ser considerado verdaderamente hipoalergénico. Sin embargo, la evidencia empírica sugiere que es posible que la raza siberiana no provoque reacciones tan fuertes en las personas con alergias como otras razas. Eso puede deberse a que los Siberianos tienen niveles más bajos de la proteína que causa alergias en la saliva y la piel que otros gatos, pero los científicos aún están investigando el fenómeno.
Aprende más sobre este tema
