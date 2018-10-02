¿Qué es la chlamydophila felis?

La chlamydophila felis es un tipo de bacteria que causa conjuntivitis en gatos y gatitos.

¿Cuáles son los síntomas de la chlamydophila felis?

Cuando tu gato o gatito tenga conjuntivitis, presentará diversos síntomas. Siempre debes estar atento a los siguientes:

Cualquier secreción y acumulación de líquido en sus ojos

Parpadeo frecuente y excesivo

Entrecerrar los ojos constantemente

Enrojecimiento del tejido ocular

¿Se puede combinar la conjuntivitis con otros síntomas?

A menudo, las infecciones oculares en forma de conjuntivitis se combinan con infecciones del tracto respiratorio superior. Todo esto junto se denomina "gripe felina" y la provocan varias infecciones diferentes.

En general, esto incluye el herpesvirus felino -1 (FHV) y el calcivirus felino (FCV), que son virus muy comunes en la población felina.

También pueden contribuir bacterias como la bronchiseptica y los micoplasmas.

¿Cómo se contagia la gripe felina?

La gripe felina se contagia directamente entre los gatos y también a personas que los acarician y no se lavan las manos. También se propaga a través de objetos que están contaminados con estornudos o lágrimas, y que no se limpian adecuadamente. Esto incluye platos de comida, jaulas y cepillos.

¿Qué otros síntomas tiene la gripe felina?

Las señales clínicas de la gripe felina incluyen:

Flujo por los ojos y la nariz

Salivación excesiva

Estornudo

Úlceras en la boca

Encías inflamadas

Dolor de garganta

Ganglios linfáticos inflamados

¿Siempre son evidentes los síntomas de la gripe felina?

Un gato o gatito que no muestre signos o síntomas clínicos de una enfermedad, como la gripe felina, de todas formas puede ser portador de varios virus, incluidos el calicivirus felino, el herpesvirus felino, el virus de la leucemia felina y la chlamydophila felis.

Si tu nuevo gatito está cerca de otros gatos, siempre ten precaución. Existe la posibilidad de que otros gatos de la población sean portadores de los virus mencionados a pesar de que parezcan estar saludables.

Por lo tanto, si ese es el caso, representan un riesgo para otros miembros de la comunidad, especialmente los gatitos.

¿Se puede vacunar a mi gato contra la chlamydophila felis y la conjuntivitis?

Puedes vacunar a tu gato contra la chlamydophila felis si el veterinario lo aconseja.

Los gatos y los gatitos se vacunan de forma rutinaria contra varios virus y enfermedades principales que pueden combinarse contra la gripe felina. Sin embargo, esto no siempre incluye la chlamydophila felis.

Tu veterinario te aconsejará si esta vacuna es necesaria.

¿Cuáles son las vacunas básicas que se administran habitualmente a los gatos?

Las vacunaciones básicas son las siguientes:

Herpesvirus felino (fHV)

Calicivirus felino (FCV)

Virus de la panleucopenia felina (FPV)

Virus de la leucemia felina (FeLV)

Los veterinarios no administran de forma rutinaria la vacunación contra la chlamydophila felis, pero a menudo se recomienda. El veterinario examinará el estilo de vida de tu gatito, específicamente si está al aire libre y si está en contacto con otros gatos. Luego, creará un plan y un calendario de vacunación recomendados.

Si es probable que tu nuevo gatito esté cerca de otros gatos, es importante que hables con el veterinario sobre vacunarlo contra todas las causas de la gripe felina.