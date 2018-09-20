¿Qué es la peritonitis infecciosa felina?

La peritonitis infecciosa felina (FIP) es una enfermedad mortal que sufren los gatos y gatitos. La FIP ocurre en una proporción muy pequeña de gatos o gatitos y es causada por un virus común llamado coronavirus felino.

¿Qué es el coronavirus felino?

El coronavirus felino es un virus que infecta a los gatos a través del contacto con heces infectadas.

Esto puede ocurrir cuando se asean entre sí o cuando comparten cajas de arena, platos de comida o implementos de aseo.

¿Cómo causa el coronavirus felino la peritonitis infecciosa felina?

Hay dos tipos principales de coronavirus felinos que afectan a gatos y gatitos:

el coronavirus entérico.

el coronavirus que causa la FIP.

El llamado coronavirus "entérico" se limita principalmente a los intestinos. Se multiplica allí y puede causar diarrea; esto es particularmente probable en los gatitos, sobre todo cuando viven en comunidades con otros gatos.

El coronavirus que causa la FIP actualmente se considera una forma mutante del coronavirus entérico. Los científicos aún no saben cómo un coronavirus relativamente benigno se convierte en la fatal FIP.

¿Qué le sucede a un gato infectado con FIP?

Los gatos con FIP pueden sufrir lo siguiente:

Líquido en el pecho o abdomen: esto se denomina FIP "húmedo".

Crecimientos nodulares (granulomas) en los órganos internos: esto se denomina FIP "seco".

¿Cuáles son los síntomas de la FIP?

Un gato o gatito que tiene FIP presentará diversos síntomas, como los siguientes:

Fiebre

Vómitos

Pérdida del apetito

Diarrea

Convulsiones

¿Un veterinario puede realizar pruebas para saber si mi gato tiene FIP?

Hoy en día, los veterinarios tienen acceso a técnicas específicas que les permiten detectar la presencia de coronavirus. Sin embargo, este análisis no distingue entre el coronavirus en los intestinos y el coronavirus que causa la FIP.

Esto significa que no existe tal cosa como una prueba específica para la FIP.

¿Cuándo realizará estos exámenes un veterinario?

Un veterinario realizará este examen a fin de establecer un diagnóstico para un gato enfermo.

El veterinario siempre interpretará estos exámenes cuidadosamente analizando otros diversos factores, como el entorno del gato o gatito, cualquier signo clínico y cualquier otro examen que se haya realizado.

¿Existe alguna vacuna contra la FIP?

Existe una vacuna disponible para la peritonitis infecciosa felina, pero su eficacia sigue siendo controvertida.

Todos los gatitos deben recibir vacunas básicas, que incluyen:

Gripe felina: tanto el herpesvirus felino (fHV) como el calcivirus felino (FCV)

Virus de la panleucopenia felina (FPV)

Virus de la leucemia felina (FeLV)

Como la vacuna para la FIP no está incluida en la categoría principal, no se administrará a todos los gatitos o gatos.

Para entender qué vacunas requerirá tu nuevo gatito, es importante hablar con su veterinario. Él te podrá hacer algunas recomendaciones según el estilo de vida del gato, analizando varios factores como si sale al patio y si está en contacto con otros gatos.

Si te preocupa la salud de tu gatito o si tienes alguna pregunta sobre qué vacunas debería recibir, siempre asegúrate de hablar con el veterinario.