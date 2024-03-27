Nutrición específica para gatos

Cada fórmula se crea para brindar una nutrición que se adapte a las necesidades de salud de tu mascota, independientemente de su raza, edad o estilo de vida.
0 a 1 año

Gatito

Las fórmulas nutricionales ayudan a desarrollar las defensas naturales de tu gatito, y apoyan el crecimiento saludable y el desarrollo del sistema digestivo.

1 a 7 años

Adulto

Nutrición específica para alimentar a tu gato y satisfacer sus gustos.

7 a 12 años

Maduro

Fórmulas nutricionales completas diseñadas para cuidar la salud de tu gato a medida que su energía y niveles de actividad cambian conforme envejece.

12 años +

Senior

Fórmulas adaptadas para satisfacer las necesidades nutricionales específicas de un gato adulto mayor.

Descubre nuestras dietas veterinarias

Descubre nuestro alimento para gatos

¿Tienes un gato de raza?

