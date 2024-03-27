Nutrición específica para gatos
Cada fórmula se crea para brindar una nutrición que se adapte a las necesidades de salud de tu mascota, independientemente de su raza, edad o estilo de vida.
0 a 1 año
Gatito
Las fórmulas nutricionales ayudan a desarrollar las defensas naturales de tu gatito, y apoyan el crecimiento saludable y el desarrollo del sistema digestivo.
1 a 7 años
Adulto
Nutrición específica para alimentar a tu gato y satisfacer sus gustos.
7 a 12 años
Maduro
Fórmulas nutricionales completas diseñadas para cuidar la salud de tu gato a medida que su energía y niveles de actividad cambian conforme envejece.
12 años +
Senior
Fórmulas adaptadas para satisfacer las necesidades nutricionales específicas de un gato adulto mayor.
