Nutrición saludable a la medida para perros

Cada fórmula se crea para brindar una nutrición que se adapte a las necesidades de salud de tu mascota independientemente de su tamaño, raza, edad o estilo de vida.

Descubre nuestras dietas veterinarias

Descubre nuestro alimento para perros

0 a 1 año

Cachorro

Existen varias fórmulas para ayudar a desarrollar sus defensas naturales, apoyar el crecimiento saludable y el desarrollo del sistema digestivo.
Productos para cachorros
1 a 7 años

Adulto

Dietas personalizadas que satisfacen las necesidades nutricionales específicas de tu perro adulto de acuerdo con su tamaño, su raza y sus sensibilidades.
Productos para adultos
7 años y más

Mayor

Fórmulas adaptadas para satisfacer las necesidades nutricionales específicas de tu perro mayor.
Productos para mayores

¿Tienes un perro de raza?

Dale a tu perro una nutrición que se adapte a sus necesidades.
