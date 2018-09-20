Educar a los niños sobre cómo cuidar a un perro
Es importante elegir el cachorro adecuado que llevarás a tu hogar, y preparar a los niños para su llegada a fin de garantizar que todos estén contentos y seguros.
Cómo educar a tus hijos
La llegada de un cachorro es un momento extremadamente emocionante para los niños, pero es importante explicarles que su nueva mascota no es un juguete y que deben tener cuidado con su nuevo compañero. Las presentaciones pueden ser abrumadoras para un cachorro joven y las experiencias negativas tendrán un efecto duradero. El período de sociabilización y miedo comienza desde las 4 semanas y dura hasta las 14 semanas, y cualquier trauma que ocurra durante este tiempo puede tener consecuencias duraderas, por lo que es importante que esto se haga en un entorno tranquilo y relajado donde se aliente a los niños a estar tranquilos.
Para respaldar el proceso podés hacer lo siguiente:
- Pedirles a los niños que se sienten en el piso y que el cachorro vaya primero a ellos.
- Enseñarles a los niños a manipular a su nueva mascota, sosteniéndoles el cuerpo con cuidado si la alzan. La mejor manera es ponerle una mano abierta por debajo de la panza y sostener sus cuartos traseros con la otra mano.
- Cuando los niños abracen al cachorro, asegurate de que no lo sujeten demasiado fuerte.
Cómo asegurarte de que tu cachorro y tus hijos estén a salvo
Hay varias cosas que ayudarán a mantener seguros tanto a tu cachorro como a tus hijos mientras crecen juntos. Al recordarles a los niños que tienen un papel que desempeñar en el desarrollo y la seguridad del cachorro, también pueden asumir cierta responsabilidad.
Para evitar mordidas y arañazos, enséñale a tu hijo lo siguiente:
- No molestar al cachorro cuando esté dormido o comiendo.
- No mirarlo directamente a los ojos.
- No sostenerlo demasiado fuerte en los brazos.
- No darle comida de la mesa.
Los niños menores de 10 años no deben quedarse solos con el cachorro; siempre debe haber un adulto presente cuando niños y cachorros jueguen juntos.
Razas de perro buenas para niños
Elegir una raza de perro es una decisión para la que se deben considerar una serie de factores, incluido tu estilo de vida. Ciertas razas son conocidas por su personalidad y conducta particular, por ejemplo, si son convenientes para estar con niños, lo que también afectará tu decisión. Sin embargo, todos los animales tienen sus propios temperamentos, por lo que no hay que usar estas recomendaciones como una guía definitiva.
Las razas de perro se definen como pequeñas, medianas, grandes y gigantes, pero el hecho de que un perro sea pequeño no significa necesariamente que sea más fácil de cuidar. Hay que tener en cuenta el temperamento general de una raza, así como su tamaño y su nivel de energía. Si tenés niños con alergias, también puede ser recomendable que busques una raza hipoalergénica.
Algunas de las razas de perro más populares para familias son las siguientes:
Golden Retriever: seguros, inteligentes, amables, leales y pacientes, a los Retrievers les encanta jugar con niños, pero necesitan mucho ejercicio y espacio al aire libre.
Labrador Retriever: conocidos por su carácter dulce, los Golden Retrievers se encuentran entre las razas de perro más populares hace décadas. Necesitan mucho ejercicio para prevenir el aumento de peso.
Bulldog Inglés: para aquellos que buscan un perro menos enérgico, los Bulldogs Ingleses son leales y relajados, por lo que son compañeros tranquilos para las familias.
Beagle: los Beagles, una raza que ama la compañía, son conocidos por su naturaleza amistosa y adorable.
Bichón Habanero: extremadamente amorosos, los Bichones Habaneros son perritos juguetones y apacibles, conocidos por tener una naturaleza muy dócil con los niños.
Caniche: los Caniches, una raza hipoalergénica, incluyen variedades de tamaños grande y miniatura, y son perros muy inteligentes. Suelen ser obedientes y receptivos, pero necesitan mucho aseo.
Los perros pueden ser extremadamente amorosos y un gran aporte para los miembros de la familia, ya que son una excelente compañía para los niños. Si les enseñás a los niños lo que su nueva mascota necesita y la responsabilidad que tienen de cuidarla desde el inicio, tendrás una mejor oportunidad de crear un ambiente feliz y seguro, tanto para tu perro nuevo como para tus hijos.
Dale like y comparte esta página