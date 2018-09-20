Es importante elegir el cachorro adecuado que llevarás a tu hogar, y preparar a los niños para su llegada a fin de garantizar que todos estén contentos y seguros.

Cómo educar a tus hijos

La llegada de un cachorro es un momento extremadamente emocionante para los niños, pero es importante explicarles que su nueva mascota no es un juguete y que deben tener cuidado con su nuevo compañero. Las presentaciones pueden ser abrumadoras para un cachorro joven y las experiencias negativas tendrán un efecto duradero. El período de sociabilización y miedo comienza desde las 4 semanas y dura hasta las 14 semanas, y cualquier trauma que ocurra durante este tiempo puede tener consecuencias duraderas, por lo que es importante que esto se haga en un entorno tranquilo y relajado donde se aliente a los niños a estar tranquilos.

Para respaldar el proceso podés hacer lo siguiente:

Pedirles a los niños que se sienten en el piso y que el cachorro vaya primero a ellos.

Enseñarles a los niños a manipular a su nueva mascota, sosteniéndoles el cuerpo con cuidado si la alzan. La mejor manera es ponerle una mano abierta por debajo de la panza y sostener sus cuartos traseros con la otra mano.

Cuando los niños abracen al cachorro, asegurate de que no lo sujeten demasiado fuerte.

Cómo asegurarte de que tu cachorro y tus hijos estén a salvo

Hay varias cosas que ayudarán a mantener seguros tanto a tu cachorro como a tus hijos mientras crecen juntos. Al recordarles a los niños que tienen un papel que desempeñar en el desarrollo y la seguridad del cachorro, también pueden asumir cierta responsabilidad.

Para evitar mordidas y arañazos, enséñale a tu hijo lo siguiente:

No molestar al cachorro cuando esté dormido o comiendo.

No mirarlo directamente a los ojos.

No sostenerlo demasiado fuerte en los brazos.

No darle comida de la mesa.

Los niños menores de 10 años no deben quedarse solos con el cachorro; siempre debe haber un adulto presente cuando niños y cachorros jueguen juntos.