¿Cómo adoptar un perro?

Ya sea que elijas adoptar un perro adulto o un cachorro, rescatar un perro tiene ventajas y desventajas, y es una decisión muy personal que requiere una investigación cuidadosa así como un estudio del tipo de hogar que podrás proporcionarle.

Ventajas de adoptar un perro

Puede ser extremadamente gratificante.

Los perros adultos ya pueden estar entrenados para la casa.

Los perros adultos ya pueden estar entrenados para obedecer las órdenes básicas.

Desafíos de adoptar un perro

Es difícil predecir el tamaño adulto de cachorros mestizos.

A veces las mascotas rescatadas pueden tener problemas de comportamiento.

Los perros adultos pueden carecer de entrenamiento básico o pueden haber desarrollado malos hábitos.

Principales consejos para adoptar un perro

La clave para una transición exitosa es pasar tiempo con tu posible perro antes de llevarlo a casa. Trata de verlo varias veces antes de adoptarlo y pide sacarlo del refugio para realizar algunas caminatas, tanto con como sin correa. Si es posible, sácalo en tu auto y observa su comportamiento en diferentes circunstancias.