¿Cómo adoptar un perro?
Ya sea que elijas adoptar un perro adulto o un cachorro, rescatar un perro tiene ventajas y desventajas, y es una decisión muy personal que requiere una investigación cuidadosa así como un estudio del tipo de hogar que podrás proporcionarle.
Ventajas de adoptar un perro
- Puede ser extremadamente gratificante.
- Los perros adultos ya pueden estar entrenados para la casa.
- Los perros adultos ya pueden estar entrenados para obedecer las órdenes básicas.
Desafíos de adoptar un perro
- Es difícil predecir el tamaño adulto de cachorros mestizos.
- A veces las mascotas rescatadas pueden tener problemas de comportamiento.
- Los perros adultos pueden carecer de entrenamiento básico o pueden haber desarrollado malos hábitos.
Principales consejos para adoptar un perro
La clave para una transición exitosa es pasar tiempo con tu posible perro antes de llevarlo a casa. Trata de verlo varias veces antes de adoptarlo y pide sacarlo del refugio para realizar algunas caminatas, tanto con como sin correa. Si es posible, sácalo en tu auto y observa su comportamiento en diferentes circunstancias.
El personal del centro conoce los perros que cuida y está allí para ayudarte, así que haz preguntas sobre tu perro para comprender su naturaleza. Por ejemplo:
- ¿Cuál es la edad del perro?
- ¿Qué tipo de vida ha llevado?
- ¿Cómo se comporta habitualmente y le tiene miedo a algo?
- ¿Cómo reacciona ante los niños y otros animales?
- ¿Cómo reacciona ante diferentes entornos?
- ¿No le molesta quedarse solo?
Llevar un perro adoptado a casa
- Mantén las cosas calmadas y tranquilas cuando llegue a casa por primera vez: Cuando llegue, déjalo conocer su nuevo territorio y su familia gradualmente durante los próximos días.
- Supervisa a los niños: si tienes hijos pequeños, solo déjalos jugar con él cuando estés allí para asegurarte de que no se asusten.
- Presenta lentamente las mascotas que ya tienes: si ya tienes mascotas, comienza presentándoselas a tu perro gradualmente y en un área neutra fuera de la casa.
- No malcríes a tu perro: a la mayoría de las personas les dan pena los perros de un refugio y, naturalmente, quieren ayudarlos a sentirse cómodos en su nuevo hogar. Esto significa que malcrían al perro, lo que puede llevar a malos hábitos y problemas a futuro. Un perro necesita un conjunto claro de reglas para mantenerse libre de estrés.
- Sé paciente con el entrenamiento y conducta: una vez que el perro entienda cómo comportarse en casa, comienza a enseñarle cómo reaccionar cuando lo saques a pasear. Al principio, mantenlo con una correa para asegurarte de que no se escape. Establece algunos rituales diarios y, si dejas solo a tu perro, no permitas que se estrese antes de irte. Simplemente vete sin hablarle y permanece indiferente cuando vuelvas.
- No aceptes conductas agresivas de tu perro: incluso un simple gruñido debe corregirse. Si reaccionas de manera rápida y sistemática cuando tu perro tiene una mala actitud, podrás corregir su conducta. Trabajar con un entrenador profesional puede ayudarte durante este proceso. Si no prestas atención a los signos iniciales, la situación empeorará.
Adoptar un perro es un compromiso importante que debe considerarse cuidadosamente, pero si averiguas todo lo necesario, el resultado puede ser una relación muy gratificante para ti y tu perro.
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