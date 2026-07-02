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Suplementos probióticos Royal Canin para perros y gatos que favorecen la salud digestiva y el sistema inmunológico, con las cajas y los sobres individuales exhibidos.

PRESENTAMOS NUESTRA INNOVADORA LÍNEA DE SUPLEMENTOS PARA APOYAR EL BIENESTAR DE LAS MASCOTAS.

Royal Canin presenta una innovadora línea de suplementos nutricionales desarrollada para complementar la alimentación diaria de perros y gatos y apoyar áreas clave de su bienestar. Formulados con ingredientes cuidadosamente seleccionados y respaldados por la evidencia científica de la marca, estos suplementos ayudan a promover la salud digestiva, el cuidado de la piel y el pelaje, la movilidad, el desarrollo saludable y el bienestar general de las mascotas en distintas etapas de vida.

¿POR QUÉ COMPLEMENTAR LA ALIMENTACIÓN DE MI MASCOTA CON SUPLEMENTOS?

Cada mascota tiene necesidades nutricionales únicas. Los suplementos Royal Canin están formulados para complementar su alimentación diaria y apoyar áreas clave de su bienestar, como la salud digestiva, la piel y el pelaje, la movilidad, el desarrollo saludable y el sistema inmunológico, ayudándola a disfrutar una vida más saludable y activa.

Gatito gris comiendo de un cuenco rojo en una habitación iluminada por el sol.
  • Promueve un sistema inmunitario fuerte
  • Aumenta la resiliencia de la microbiota intestinal
  • Suplementos de salud para gatos y perros de todas las edades y tamaños
  • Mejora la calidad de las heces (7 días para gatitos, 14 días para cachorros)

Descubre los nuevos productos

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Digestive Probiotic para perros

Ayuda a mantener la salud digestiva y el equilibrio de la microbiota intestinal.

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Joint

Diseñado para apoyar la movilidad, las articulaciones y el envejecimiento saludable.

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Puppy Immunity & Digestion

Ayuda a fortalecer las defensas naturales y el desarrollo digestivo de los cachorros.

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Digestive

Apoya su bienestar digestivo y ayuda a mantener el equilibrio intestinal día tras día.

Digestive Probiotic para gatos

Favorece una digestión saludable y el balance de la microbiota intestinal.

Skin & Coat

Apoya la salud de la piel y contribuye a un pelaje brillante y saludable.

Una mano vertiendo alimento especializado en polvo en un tazón metálico para mascotas, en un entorno de cocina.

¿CÓMO FUNCIONA?

Los suplementos probióticos de Royal Canin contienen la extraordinaria cepa de levadura Saccharomyces boulardii. Reconocida por sus propiedades únicas, esta cepa ayuda a fomentar una microbiota intestinal diversa en gatos y perros, reforzando su sistema inmunitario y promoviendo una salud digestiva óptima. Sin colorantes, saborizantes ni conservantes artificiales añadidos.

Aunque la comida principal de tu mascota ofrezca una nutrición completa y equilibrada, nuestros suplementos probióticos para perros y gatos pueden mejorar el microbioma intestinal de tu mascota, favoreciendo la salud digestiva y el buen funcionamiento de su sistema inmunológico. Esto puede ser especialmente importante durante períodos de cambio o situaciones de estrés.
Nuestro polvo de probióticos se puede agregar a alimentos húmedos y secos.

Encontrarás instrucciones claras de alimentación para nuestros suplementos probióticos para perros y gatos al dorso de la caja. Las pautas de alimentación dependen del tamaño y el peso de tu mascota.

Recomendamos un sobre al día; sin embargo, algunos perros grandes con un tracto gastrointestinal más amplio pueden beneficiarse de un segundo sobre al día. Consulta con tu veterinario para saber qué recomienda.

Sí. Nuestros suplementos probióticos están formulados con S. boulardii, una cepa segura tanto para gatitos como para cachorros.
Sí. Los beneficios de los probióticos para perros y gatos pueden disfrutarse a largo plazo, ayudando a cuidar su salud en cada etapa de la vida.
Puede que los cambios no se noten de inmediato, pero nuestros suplementos probióticos para perros y gatos trabajan todos los días para favorecer la salud digestiva y las defensas naturales de tu mascota. Sin embargo, es posible que notes algunos beneficios en pocos días, especialmente cuando tu mascota está pasando por cambios o momentos de estrés.
Nuestros suplementos con probióticos se fabrican en EE. UU.
Para sacar el máximo provecho de nuestros suplementos probióticos, guárdalos en un lugar fresco y seco. Manténlos alejados de los niños y las mascotas.
Si tu mascota tiene alergias o necesidades de salud específicas, consulta con tu veterinario antes de comenzar a darle nuestros suplementos probióticos.
Etiqueta de Royal Canin que destaca sus probióticos clínicamente comprobados para favorecer la salud digestiva y el sistema inmunológico de las mascotas.

¿POR QUÉ ELEGIR LOS PROBIÓTICOS DE ROYAL CANIN?

Formulada por veterinarios y respaldada por 55 años de experiencia, Royal Canin ha desarrollado una línea de probióticos clínicamente comprobada para ayudar a mantener la salud digestiva y el sistema inmunológico de tu mascota.