Encontrarás instrucciones claras de alimentación para nuestros suplementos probióticos para perros y gatos al dorso de la caja. Las pautas de alimentación dependen del tamaño y el peso de tu mascota.

Recomendamos un sobre al día; sin embargo, algunos perros grandes con un tracto gastrointestinal más amplio pueden beneficiarse de un segundo sobre al día. Consulta con tu veterinario para saber qué recomienda.