PRESENTAMOS NUESTRA INNOVADORA LÍNEA DE SUPLEMENTOS PARA APOYAR EL BIENESTAR DE LAS MASCOTAS.
Royal Canin presenta una innovadora línea de suplementos nutricionales desarrollada para complementar la alimentación diaria de perros y gatos y apoyar áreas clave de su bienestar. Formulados con ingredientes cuidadosamente seleccionados y respaldados por la evidencia científica de la marca, estos suplementos ayudan a promover la salud digestiva, el cuidado de la piel y el pelaje, la movilidad, el desarrollo saludable y el bienestar general de las mascotas en distintas etapas de vida.
¿POR QUÉ COMPLEMENTAR LA ALIMENTACIÓN DE MI MASCOTA CON SUPLEMENTOS?
Cada mascota tiene necesidades nutricionales únicas. Los suplementos Royal Canin están formulados para complementar su alimentación diaria y apoyar áreas clave de su bienestar, como la salud digestiva, la piel y el pelaje, la movilidad, el desarrollo saludable y el sistema inmunológico, ayudándola a disfrutar una vida más saludable y activa.
- Promueve un sistema inmunitario fuerte
- Aumenta la resiliencia de la microbiota intestinal
- Suplementos de salud para gatos y perros de todas las edades y tamaños
- Mejora la calidad de las heces (7 días para gatitos, 14 días para cachorros)
Descubre los nuevos productos
Digestive Probiotic para perros
Ayuda a mantener la salud digestiva y el equilibrio de la microbiota intestinal.
Puppy Immunity & Digestion
Ayuda a fortalecer las defensas naturales y el desarrollo digestivo de los cachorros.
Digestive Probiotic para gatos
Favorece una digestión saludable y el balance de la microbiota intestinal.
¿CÓMO FUNCIONA?
Los suplementos probióticos de Royal Canin contienen la extraordinaria cepa de levadura Saccharomyces boulardii. Reconocida por sus propiedades únicas, esta cepa ayuda a fomentar una microbiota intestinal diversa en gatos y perros, reforzando su sistema inmunitario y promoviendo una salud digestiva óptima. Sin colorantes, saborizantes ni conservantes artificiales añadidos.
Preguntas frecuentes
¿Por qué debería darle probióticos a mi mascota si su alimentación principal ya es completa y equilibrada?
¿Debo agregar este polvo a la comida o dárselo por separado?
¿Cuántos sobres debo darle a mi mascota y con qué frecuencia?
Encontrarás instrucciones claras de alimentación para nuestros suplementos probióticos para perros y gatos al dorso de la caja. Las pautas de alimentación dependen del tamaño y el peso de tu mascota.
Recomendamos un sobre al día; sin embargo, algunos perros grandes con un tracto gastrointestinal más amplio pueden beneficiarse de un segundo sobre al día. Consulta con tu veterinario para saber qué recomienda.
¿Son adecuadas para cachorros y gatitos?
La salud de mi mascota ha mejorado. ¿Debo seguir dándole probióticos?
¿Cuánto tiempo pasará antes de que vea resultados visibles?
¿Dónde se fabrican estos productos?
¿Cómo los guardo?
Mi mascota tiene alergias, ¿puedo seguir usando este probiótico?
¿POR QUÉ ELEGIR LOS PROBIÓTICOS DE ROYAL CANIN?
Formulada por veterinarios y respaldada por 55 años de experiencia, Royal Canin ha desarrollado una línea de probióticos clínicamente comprobada para ayudar a mantener la salud digestiva y el sistema inmunológico de tu mascota.