Здрава тежина започиње здравим навикама
Здрава тежина се не мери само помоћу ваге
Мерење тежине пса није једини начин да се провери да ли има прекомерну тежину. Можете сазнати да ли ваш пас има здраву тежину ако питате ветеринара како се обавља оцена стања тела.
Здравље зависи од активности
Активност је кључна да би пас остао стимулисан и да би задржао здраву тежину. Количина активности варира у зависности од старости, тежине и расе.
Здрави оброци су мањи него што мислите
Многи власници кућних љубимаца мисле да је њиховом псу потребно више хране него што је то заиста случај. То значи да су многи пси преухрањени, што може проузроковати повећање тежине и довести до других здравствених проблема.
Здрав раст траје читавог живота
Губитак тежине се теже постиже него спречавање повећања тежине, па је важно да се здраве навике и понашање усвоје од првог дана.
На успех треба гледати мање у смислу постизања „савршене тежине“, а више у погледу трајног одржавања изгубљене тежине. Ако се лоше навике трајно не промене, дугорочно вођење рачуна о тежини неће успети.
