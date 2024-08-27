Mỗi thú cưng là một cá thể độc nhất

Mỗi thú cưng là một cá thể độc nhấtvà nhu cầu dinh dưỡng của chúng cũng vậy

Lựa chọn sản phẩm phù hợp
Mỗi thú cưng là một cá thể độc nhất
Mỗi thú cưng là một cá thể độc nhất

Mỗi thú cưng là một cá thể độc nhấtvà nhu cầu dinh dưỡng của chúng cũng vậy

Lựa chọn sản phẩm phù hợp

Khám phá sản phẩm của chúng tôi

Kitten packages

Sản phẩm dành cho mèo con

Puppy packages

Sản phẩm dành cho chó con

Cat packages

Sản phẩm dành cho mèo

Dog packages

Sản phẩm dành cho chó

cat at veterinary office

Khám phá dòng sản phẩm thú y của chúng tôi

Các vấn đề sức khỏe cần có giải pháp cụ thể. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã phát triển một loạt sản phẩm dành riêng cho bác sĩ thú y để hỗ trợ việc điều trị bệnh.
Dòng sản phẩm thú y cho mèoDòng sản phẩm thú y cho chó
Tìm kiếm sản phẩm phù hợp
Tìm kiếm sản phẩm phù hợp
3 phút

Tìm kiếm sản phẩm phù hợp

1

Trả lời những câu hỏi về thú cưng của bạn

2

Tìm kiếm lời khuyên phù hợp

3

Mở khóa tiềm năng theo dõi sức khỏe của thú cưng

Tìm kiếm loại thức ăn phù hợp

Ngày nay sản phẩm của chúng tôi được bán ở hơn 100 quốc gia

playful kitten and puppy

Khám phá các chương trình tăng trưởng thiết yếu dành cho thú cưng của chúng tôi

Những gì mèo con và chó con làm và ăn trong những tháng đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến phần còn lại của cuộc đời chúng. Chúng tôi ở đây để hướng dẫn bạn vượt qua khoảnh khắc cuộc sống này.
Mèo conChó con
cat and dog breeds

Khám phá các giống

Khám phá những kiến thức tốt nhất về giống trong thư viện chính thức về giống của chúng tôi.
Giống mèoGiống chó

Thú cưng, Hành tinh và Con người là trọng tâm của mọi sáng kiến bền vững của chúng tôi.

Đọc thêm
royal canin history

Cộng đồng Royal Canin

Ngày nay, hơn 8.000 cộng sự của Royal Canin làm việc với các chuyên gia giỏi nhất để nâng cao sức khỏe vật nuôi thông qua dinh dưỡng trên toàn thế giới.
Đọc thêm