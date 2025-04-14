Ieder jaar telt als het aankomt op gezond ouder worden
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Waarom oudere katten voeding op maat nodig hebben
Vanaf 7 jaar
Rond de leeftijd van 7 jaar beginnen de voedingsbehoeftes van je kat langzaam te veranderen. Het kan dat je deze veranderingen niet meteen opmerkt, maar met de juiste voeding kun je je kat ondersteunen om zo goed als mogelijk gezond en fit te blijven.
Vanaf 11 jaar
Vanaf 15 jaar
Een voeding op maat voor elke fase van het ouder worden
ROYAL CANIN Feline Health Nutrition Adult+ (7+)
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Aangepast forforgehalte ter ondersteuning van de nieren.
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Verrijk met vitamine C, EPA en DHA om te ondersteunen bij de eerste tekenen van ouder worden.
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Aangepaste mineralen voor gezonde urinewegen.
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ROYAL CANIN Ageing 11+
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Prebiotica en licht verteerbare eiwitten voor een gezonde spijsvertering.
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Ondersteuning van de gewrichten met DPA, DHA en chondroïtine.
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Verrijkt met vitamine C & E, taurine, bètacaroteen en lycopeen voor een sterk immuunsysteem.
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Aangepast forforgehalte ter ondersteuning van de nieren.
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ROYAL CANIN Ageing 15+
Geef je kat vanaf 15 jaar nat- en droogvoeding van het ROYAL CANIN® Healthy Ageing Nutrition assortiment:
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Energierijke voeding voor voldoend calorie-inname, ook bij kleinere porties.
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Aangepast EPA en DHA-gehalte ter ondersteuning van gezonde gewrichten en hersenen.
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Met gamma-linoleenzuur (GLA) ter ondersteuning van een gezonde huid en vacht.
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Extra smakelijk gemaakt om eten aantrekkelijker te maken voor zelfs de meest kieskeurige senior katten.
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Een voedingscomplex voor optimale gezondheid
Bewezen resultaten
Bron: Gebaseerd op een in-home panelstudie door Royal Canin in 2024 onder 100 katteneigenaren.
Ouder worden begint eerder dan je denkt
Waarom gemengde voeding een goed idee is voor oudere katten
Bij oudere katten is eten soms een uitdaging. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat ze pijn bij het kauwen ervaren vanwege tandvleesproblemen of omdat ze minder goed kunnen ruiken en proeven. Door je kat een combinatie van droogvoer en natvoer aan te bieden kun je de eetlust van je ouder wordende kat stimuleren. Zo krijgen ze alle benodigde voedingsstoffen binnen én extra vocht. In ons ROYAL CANIN® Feline Healthy Ageing assortiment vind je de klassieke varianten natvoer in saus of gelei, maar ook een ultrazachte mousse.
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