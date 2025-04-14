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Kat eet uit een rood Royal Canin voedingsbakje

Ieder jaar telt als het aankomt op gezond ouder worden

Als je kat 11 jaar oud wordt, heeft hij wat extra ondersteuning nodig om optimaal van zijn gouden jaren te genieten. Het ROYAL CANIN® Feline Healthy Ageing kattenvoeding assortiment is speciaal ontwikkeld om tegemoet te komen aan zijn unieke voedingsbehoeften zodat je kat lekker in zijn vel blijft zitten en volop kan genieten van het leven.
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Waarom oudere katten voeding op maat nodig hebben

Subtiele veranderingen in het gedrag van je kat kunnen een teken zijn dat hij ouder wordt. Door hem voeding op maat te geven die tegemoet komt aan zijn specifieke behoeftes in elke fase van het ouder worden kun je hem ondersteunen om gezond en vitaal ouder te worden.

Vanaf 7 jaar

Rond de leeftijd van 7 jaar beginnen de voedingsbehoeftes van je kat langzaam te veranderen. Het kan dat je deze veranderingen niet meteen opmerkt, maar met de juiste voeding kun je je kat ondersteunen om zo goed als mogelijk gezond en fit te blijven.

Vanaf 11 jaar

Vanaf 11 jaar is je kat officieel een senior kat. Misschien gaat bewegen bij hem al minder soepel. Vanaf dit moment hebben zijn gewrichten extra ondersteuning nodig. Voeding verrijk tmet EPA, DHA en chondroïtine helpt je kat om zo fit en vitaal mogelijk te blijven.

Vanaf 15 jaar

Als je kat de 15 jaar passeert, kan hij te maken krijgen met tandproblemen of misschien merk je dat hij minder eetlust heeft. Geef hem daarom aangepaste, extra smaakvolle voeding in zachte texturen om eten makkelijker en aantrekkelijker te maken.

Een voeding op maat voor elke fase van het ouder worden

ROYAL CANIN Feline Health Nutrition Adult+ (7+)

Geef je kat vanaf 7 jaar nat- en droogvoeding van het ROYAL CANIN® Feline Health Nutrition assortiment:

 

  • Aangepast forforgehalte ter ondersteuning van de nieren.
  • Verrijk met vitamine C, EPA en DHA om te ondersteunen bij de eerste tekenen van ouder worden.
  • Aangepaste mineralen voor gezonde urinewegen.

 

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ROYAL CANIN Ageing 11+

Geef je kat vanaf 11 jaar nat- en droogvoeding van het ROYAL CANIN® Healthy Ageing Nutrition assortiment:

 

  • Prebiotica en licht verteerbare eiwitten voor een gezonde spijsvertering.
  • Ondersteuning van de gewrichten met DPA, DHA en chondroïtine.
  • Verrijkt met vitamine C & E, taurine, bètacaroteen en lycopeen voor een sterk immuunsysteem.
  • Aangepast forforgehalte ter ondersteuning van de nieren.

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ROYAL CANIN Ageing 15+

Geef je kat vanaf 15 jaar nat- en droogvoeding van het ROYAL CANIN® Healthy Ageing Nutrition assortiment:

 

  • Energierijke voeding voor voldoend calorie-inname, ook bij kleinere porties.
  • Aangepast EPA en DHA-gehalte ter ondersteuning van gezonde gewrichten en hersenen.
  • Met gamma-linoleenzuur (GLA) ter ondersteuning van een gezonde huid en vacht.
  • Extra smakelijk gemaakt om eten aantrekkelijker te maken voor zelfs de meest kieskeurige senior katten.

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Een voedingscomplex voor optimale gezondheid

Onze nieuwste voedingen voor senior katten bevatten het ROYAL CANIN® Healthy Age 7™ Complex en Healthy Age 7™ Advanced Complex. Deze voedingscomplexen ondersteunen de zeven essentiële onderdelen van de gezondheid van oudere katten: eetlust & gewicht, spijsvertering, mobiliteit, huid & vacht, nieren, hersenen & zicht en het immuunsysteem.

Bewezen resultaten

Met ROYAL CANIN® Ageing 11+ en Ageing 15+ zagen we na 60 dagen duidelijke verbeteringen in de mobiliteit bij oudere katten: katten konden zichzelf beter wassen, sprongen makkelijker en speelden meer.

 

Bron: Gebaseerd op een in-home panelstudie door Royal Canin in 2024 onder 100 katteneigenaren.

Ouder worden begint eerder dan je denkt

Als je kat 7 jaar is geworden, is het slim om hem jaarlijks door de dierenarts te laten nakijken. Vaak zijn de eerste tekenen van veroudering nog niet zichtbaar, maar goede controle helpt problemen die voortkomen uit ouderdom voor te blijven. Zodra je kat 11 jaar is, raden we je aan minimaal twee keer per jaar naar de dierenarts te gaan.
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Kat ligt achter een bordje met natvoeding voor katten

Waarom gemengde voeding een goed idee is voor oudere katten

Bij oudere katten is eten soms een uitdaging. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat ze pijn bij het kauwen ervaren vanwege tandvleesproblemen of omdat ze minder goed kunnen ruiken en proeven. Door je kat een combinatie van droogvoer en natvoer aan te bieden kun je de eetlust van je ouder wordende kat stimuleren. Zo krijgen ze alle benodigde voedingsstoffen binnen én extra vocht. In ons ROYAL CANIN® Feline Healthy Ageing assortiment vind je de klassieke varianten natvoer in saus of gelei, maar ook een ultrazachte mousse.

Hoe zorg je goed voor je ouder wordende kat?

Ontdek onze behulpzame informatie over hoe je je ouder wordende kat het beste kan verzorgen en voeden.
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Kitten en pommeriaan eten uit een rode Royal Canin voerbak
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