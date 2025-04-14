Waarom gemengde voeding een goed idee is voor oudere katten

Bij oudere katten is eten soms een uitdaging. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat ze pijn bij het kauwen ervaren vanwege tandvleesproblemen of omdat ze minder goed kunnen ruiken en proeven. Door je kat een combinatie van droogvoer en natvoer aan te bieden kun je de eetlust van je ouder wordende kat stimuleren. Zo krijgen ze alle benodigde voedingsstoffen binnen én extra vocht. In ons ROYAL CANIN® Feline Healthy Ageing assortiment vind je de klassieke varianten natvoer in saus of gelei, maar ook een ultrazachte mousse.