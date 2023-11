1. De ontwikkeling van je puppy

De snelle groei en de ontwikkeling die je puppy op dit moment doormaakt zijn best complex voor dat kleine lijf. Terwijl je puppy opgroeit, wordt hij groter, groeit zijn capaciteit om dingen te leren, maar kunnen er ook momenten zijn dat hij helemaal niet luistert en dwars doet of juist zelfs angstig is. Dit zijn volkomen normale fases.



Voeding die precies tegemoetkomt aan wat jouw pup op dat moment nodig heeft, ondersteunt zijn gezondheid als hij straks volwassen is. Je pup heeft tijdens elke groeifase andere voedingsbehoeften. Als jij hem precies geeft wat hij nodig heeft, leg je de basis voor een sterke en goede gezondheid als je pup straks volwassen is.



Als nieuwe pupeigenaar, of als het lang geleden is dat je een pup in huis hebt gehad, kun je soms onzekere momenten hebben. Doe je het wel goed, geef je je pup wel de juiste voeding en voldoende aandacht? Als je je verdiept in de maandelijkse groeifases waar je pup doorheen gaat, ben je zelfverzekerder omdat je precies begrijpt wat hij nodig heeft, zowel op het gebied van training en begeleiding als op het gebied van voeding. Onze puppygids geeft je alle informatie die je nodig hebt om jouw pup op een fijne manier op te laten groeien.