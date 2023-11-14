Gezondheid is onze obsessie
Altijd op zoek naar kennis
Door onze diepgaande kennis van de behoeften van katten en honden zijn wij in staat om 's werelds meest specifiek afgestemde gezondheidsvoeding voor huisdieren te maken. We stoppen nooit met leren en nemen nooit iets als vanzelfsprekend aan. Om die reden werken we samen met vooraanstaande wetenschappelijke experts, dierenartsen en gedragsdeskundigen en blijven we voortdurend in dialoog met katten- en hondenbezitters van over de hele wereld.
Een obsessie voor de gezondheid van uw huisdier
We zetten ons met hart en ziel in voor alles wat we doen en handelen met een oprechte passie om een betere wereld te scheppen voor katten, honden en hun eigenaren over de hele wereld.
Kat en hond centraal
We stellen altijd de behoeften van huisdieren voorop. Dat geeft ons een duidelijke focus die ons onderzoek stuurt, de voedingskwaliteit van al onze producten onderbouwt en katten en honden helpt langer en gezonder te leven.
Precisie tot in elk detail
Onze grondige kennis en ervaring heeft ons een nauwkeurig inzicht gegeven in de behoeften van huisdieren en de voedingsstoffen die nodig zijn om hen in topconditie te houden. Deze precisie zorgt ervoor dat onze producten in elk opzicht topprestaties leveren - van de vorm, textuur, smaak en verteerbaarheid tot de veiligheid en traceerbaarheid.
Respect voor unieke behoeften
We respecteren katten en honden omdat het zulke geweldige dieren zijn. Dit respect komt voort uit grondige kennis over hun echte aard en hun unieke functionele behoeften. Deze kennis vormt de basis voor elke beslissing die we nemen over onze producten en diensten en bepaalt mede de manier waarop we ons als bedrijf gedragen.
Duurzaamheid
Royal Canin geeft katten, honden, mensen en de planeet het respect dat hen toekomt.