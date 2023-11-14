Gezondheid is onze obsessie

Alles wat we doen, komt voort uit onze passie voor de gezondheid en het welzijn van elke kat en hond.
Liggende Maine Coon kitten in zwart-wit op een witte achtergrond

Altijd op zoek naar kennis

Door onze diepgaande kennis van de behoeften van katten en honden zijn wij in staat om 's werelds meest specifiek afgestemde gezondheidsvoeding voor huisdieren te maken. We stoppen nooit met leren en nemen nooit iets als vanzelfsprekend aan. Om die reden werken we samen met vooraanstaande wetenschappelijke experts, dierenartsen en gedragsdeskundigen en blijven we voortdurend in dialoog met katten- en hondenbezitters van over de hele wereld.

Staande volwassen Abessijn in zwart-wit op een witte achtergrond

Een obsessie voor de gezondheid van uw huisdier

We zetten ons met hart en ziel in voor alles wat we doen en handelen met een oprechte passie om een betere wereld te scheppen voor katten, honden en hun eigenaren over de hele wereld.

Zittende Duitse Herder puppy in zwart-wit op een witte achtergrond

Kat en hond centraal

We stellen altijd de behoeften van huisdieren voorop. Dat geeft ons een duidelijke focus die ons onderzoek stuurt, de voedingskwaliteit van al onze producten onderbouwt en katten en honden helpt langer en gezonder te leven.

Liggende volwassen Pomeranian in zwart-wit op een witte achtergrond

Precisie tot in elk detail

Onze grondige kennis en ervaring heeft ons een nauwkeurig inzicht gegeven in de behoeften van huisdieren en de voedingsstoffen die nodig zijn om hen in topconditie te houden. Deze precisie zorgt ervoor dat onze producten in elk opzicht topprestaties leveren - van de vorm, textuur, smaak en verteerbaarheid tot de veiligheid en traceerbaarheid.

Respect voor unieke behoeften

We respecteren katten en honden omdat het zulke geweldige dieren zijn. Dit respect komt voort uit grondige kennis over hun echte aard en hun unieke functionele behoeften. Deze kennis vormt de basis voor elke beslissing die we nemen over onze producten en diensten en bepaalt mede de manier waarop we ons als bedrijf gedragen.

Zittende volwassen Blauwe Rus in zwart-wit op een witte achtergrond

Duurzaamheid

Royal Canin geeft katten, honden, mensen en de planeet het respect dat hen toekomt.

Staande Cocker Spaniël puppy in zwart-wit op een witte achtergrond

Deskundigheid voor uw vragen

Onze Royal Canin medewerkers zijn deskundig op het gebied van gezondheid van katten en honden en de Royal Canin producten. Heeft u een vraag? Royal Canin heeft het antwoord.
Staande Maine Coon kitten in zwart-wit op een witte achtergrond

Toegewijd aan kwaliteit

Voedingskwaliteit en productveiligheid vormen de kern van alles wat we wereldwijd doen.
