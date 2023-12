Toegewijd aan kwaliteit en voedselveiligheid

We kiezen ingrediënten op basis van hun hoge voedingswaarde en de gezondheidsvoordelen die ze bieden aan huisdieren. We gebruiken dus alleen vlees en vis afkomstig uit de menselijke voedselketen. We doen er alles aan om onze grondstoffen te betrekken van geaccrediteerde leveranciers in de buurt van onze productiecentra. Zo steunen we de lokale economie, waarborgen we de versheid van producten en beperken we onze CO2-voetafdruk.